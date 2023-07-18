Aliağa FK, Akhisarspor'dan genç oyuncu transfer etti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Aliağa FK, Akhisarspor'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Bayındır ile sözleşme imzaladı. Bayındır, transfer olduğu için mutlu olduğunu ve şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer döneminin hareketli kulübü Aliağa FK, Akhisarspor'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Bayındır ile de sözleşme imzaladı. İmza törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kulüp Başkanı Kamil Önal ve Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete katıldı. 3 yıllığına Aliağalı olan Yiğit Bayındır, "İzmir'in güzide ilçesi Aliağ'aya transfer olduğum için çok mutluyum. Yeni bir oluşumun içinde olmaktan gurur duyuyorum. Sorumluluklarım farkındayım, yolun sonu şampiyonluk olsun. Allah utandırmasın, başaracağımızdan şüphem yok" ifadelerini kullandı.