Aliağa FK 3. Lig 1. Grup'ta Liderliğe Yükseldi

Aliağa FK, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 4 haftada topladığı 10 puanla liderliğe yükseldi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona Kepezspor beraberliğiyle giren ve daha sonra oynadığı müsabakalarda Edirnespor'u 1-0, İnegöl Kafkasspor'u 2-0 ve bu hafta da Karabük İdmanyurdu'nu deplasmanda 4-0'la geçen Aliağa FK, topladığı 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İzmir temsilcisi, bu sezon ilk kez lider olurken, son 3 haftada da kalesini gole kapattı.

Öte yandan Aliağa FK, şu ana kadar ligde sadece ilk hafta oynanan ve 1-1 biten Kepezspor karşısındaki mücadelede gol yedi. İzmir temsilcisinin galibiyet serisini 4 maça çıkarmak için Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde bu haftayı yoğun bir antrenman temposunda geçirip, Talasgücü maçına hazırlanacağı öğrenildi. - İZMİR