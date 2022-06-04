Aliağa Belediyesi yaz spor okullarına yoğun ilgi - Haberler

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Aliağa Belediyesi yaz spor okullarına yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Aliağa Belediyesi yaz spor okullarına yoğun ilgi

Aliağa Belediyesi'nin gençlerin spor alışkanlığı kazanmalarına ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile başlattığı yaz spor okulları yoğun ilgi gördü.

Aliağa Belediyesi'nin gençlerin spor alışkanlığı kazanmalarına ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile başlattığı yaz spor okulları yoğun ilgi gördü. 1 Haziran'da başlayan kayıtlar için Aliağa Belediyesi Spor Salonu'na akın eden vatandaşlar kontenjanları kısa sürede doldurdu.

Aliağa Belediyesi'nin basketbol, voleybol, futbol, karate, güreş ve jimnastik branşlarında eğitim vereceği yaz spor okullarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, kayıtların ilk günü Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Kontenjanların kısa sürede dolması ve kayıtların tamamlanmasıyla birlikte çocuklara keyifli bir yaz yaşatacak kurslar alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde 20 Haziran Pazartesi günü başlayacak olup 31 Ağustos Çarşamba günü son bulacak.

"Çocuklarımızın verimli ve eğlenceli bir yaz geçirmelerine yardımcı olacağız"

Yaz spor okullarına gösterdikleri ilgiden dolayı ailelere ve çocuklara teşekkür eden Aliağa Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Bilal Özkurt, "Yaz ve kış dönemi olarak ikiye ayırdığımız spor okulları ile binlerce çocuğa spor yapma imkanı sağlıyoruz. Güçlü ve deneyimli eğitmen kadromuzla çocuklarımızın yaz spor okullarından en iyi şekilde faydalanarak verimli ve eğlenceli bir yaz geçirmelerine yardımcı olacağız" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aliağa Belediyesi basketbol voleybol Spor Haberler

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