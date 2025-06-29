Ali Türkkan Akropolis Rallisi'nde Birinci Oldu

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Ali Türkkan, Akropolis Rallisi'nde birincilik elde ederek WRC gençler kategorisinde yarış kazanan ilk Türk pilot unvanını kazandı. Yarış Yunanistan'da yapıldı.

Akropolis Rallisi'nde birinciliği elde eden Ali Türkkan, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) gençler kategorisinde yarış kazanan ilk Türk pilot ünvanını aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, WRC'nin 7. ayağı, Yunanistan'da düzenlendi.

Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Red Bull sporcusu Ali, WRC gençler ve WRC3 klasmanlarında zirvede yer alarak Türk otomobil sporları tarihine geçti.

Team Petrol Ofisi sporcusu Kerem Kazaz ise WRC gençler ve WRC3 klasmanlarında 4'üncülüğü elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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