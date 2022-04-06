Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Sürmen, basınla bir araya geldi Açıklaması

Trabzon spor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Spor Toto Süper Lig'in tescil edilmemesinin kimsenin haddine olmadığını, aklının ucundan da geçmemesi gerektiğini söyledi.

Bir restoranda dün akşam basın mensuplarına iftar veren Sürmen, burada yaptığı açıklamada, Avukatlar Günü ve ramazan dolayısıyla basınla bir araya gelmek istediğini, spor hukukunun önemli olduğunu düşünerek de bu organizasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

"Hukuk, her alanda ihtiyacımız olan bir şey olup kime ne zaman lazım olacağını önceden kestirmek mümkün değildir." diyen Sürmen, "Biz bu nedenle tüm futbol camiasını adil, adaletli davranmaya çağırırken sivil hayatımızda da evrensel hukukun ilkelerine sahip çıkmaya herkesi davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Sürmen, bu yıl Trabzonspor'un çok başarılı bir sezon geçirdiğine dikkati çekerek, "Bu başarılı sezonu elbette ki yönetim kurulumuz, hocamız, futbolcularımız, taraftarlarımız hep beraber el ele vererek altyapısını oluşturmakta ise de bunun topluma entegre edilmesi, yayılması, desteklenmesi görevini de basınımız yapıyor. O nedenle kulübümüzün geldiği bu noktada spor basını olarak sizlerin katkılarına da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sürmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakemlerle ilgili aldığı karar sonrası ligin tescil edilmemesi yönünde yapılan söylemlere tepki göstererek, şaibe yönündeki iddiaları kabul etmediklerini belirtti.

Sürmen, MHK'nin kararı aldığı zaman en yakın rakibiyle Trabzonspor'un arasında 18-20 puan farkın bulunduğunu vurgulayarak, "O nedenle de zaten Trabzonspor'un şampiyonluğunun hemen hemen resmen tescillenmese de fiilen tescillenmesi döneminde alınmış bir karar. 'Keşke ligin sonunu bekleseydik' diyenler var. MHK'den bazı isimler, 'Alttan gelenleri yetiştirmek için böyle yaptık.' diyor. O içlerindeki bir sorundur, Trabzonspor'u bağlamaz. Trabzonspor'un da bu icraatlarda rolü yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın döneminde de ligin tescil edilmemesi konusunda aynı cümlelerin kullandığını anlatan Sürmen, şöyle devam etti:

"Ne zaman ki Başakşehir öne geçti kümeyi de kaldırdılar ligi de tescil ettiler. O zaman Başakşehir'in şampiyonluğu konusunda Göksel Gümüşdağ ve grubu üzerinden o zaman da tartışmalar vardı. Şimdi de belli uzantılar, Trabzonspor'un Türk futboluna kattığı artı değeri yok saymaya çalışıyor. Trabzonspor kuruluşundan lige çıkışına kadar Türk futbolu başarısını örnek alacağına birtakım yerler, Trabzon düşmanlığı ve onun üzerinden Trabzonspor düşmanlığı yaparak aslında kendi acizliklerini ortaya koyuyor. Ligin tescil edilmemesi kimsenin haddine değildir. Aklının ucundan da geçmemelidir."

-"Nihat Özdemir, Göksel Gümüşdağ'ı suçladı"

Sürmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrası yaptığı açıklamalara değinerek, şunları kaydetti:

"Nihat Özdemir'in neden istifa ettiğine gelince, açıklamalarını okuduk açıkçası Sayın Göksel Gümüşdağ'ı suçladı. Şöyle ilginç buluruz bunu, biz federasyon içindeki yapılanmayla ilgili geçmişte de 21 Haziran 2020'de Trabzon'daki tüm STK'ların katılımıyla bir toplantı düzenledik. O toplantıda federasyon içindeki yapılanmada bazı isimler de açıklandı. Şimdi o isimler başaktörlerde geçiyor, Göksel Gümüşdağ ve arkadaşları olarak geçiyor. O konuda Trabzon Barosu Başkanlığı suç duyurusunda bulunmuştu bu isimlerle ilgili. Bunun üzerine İstanbul Başsavcılığı yaptığı soruşturmada hiç kimsenin ifadesini almadan hiçbir delil toplamadan 29 Eylül 2020'de soruşturma evrağında takipsizlik kararı verdi. Bu kadar olayın döndüğü ortamda Sayın Savcım umarım yeniden o şikayetleri değerlendirir."

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa kararına ilişkin de Sürmen, şunları söyledi:

"İstifasına bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Ancak şunu diyebilirim. Biliyorsunuz ben geçen sene Sayın Nihat Özdemir'i uyarmıştım. 'Bu federasyon içerisinde bazı gruplar var. Bu icraatlarınız bunun sonucudur, bu sağlığınızı bozar.' dedim. Bu söylemlerimden dolayı federasyondan ceza yedim. Hak mahrumiyeti ve 50 bin lira ceza aldık. Şerefle de bunu ödedik. Geldiğimiz noktada Sayın Nihat Özdemir'in kendisinin açıkladığı gibi o grup sağlığını da bozmuş ve istifa etmek zorunda kalmış. Bu noktada ben Sayın Nihat Özdemir'in bu son açıklamalarından federasyonda adaleti öne çıkarmasından dolayı önceki dönemlerde tenkit ettiğim gibi şimdi de kendisine teşekkür ederim. Çünkü bir kurum içerisinde dönen yolsuzluk varsa ve onu deklare eden kurumun başkanıysa kimlerden rahatsız olunması gerektiğini de o kurumun başı açıklıyorsa bizim ona teşekkür borcumuz var."

Federasyon içinde bir yapıdan bahsedildiğini dile getiren Sürmen, "Ortada iddialar var. Az önce de açıkladım. Trabzon Barosunun suç duyurusu var. Birilerinin hem idari hem de adli takip yapması lazım. Bunlar ciddi iddialar. Bir maçın sonucunu etkilemek suçtur. Şimdi bu iddialar buna gidiyor. Bu iddialar var mı, yok mu? İsmi geçen kişiler hakkında Cumhuriyet Savcıları'nın soruşturma açarak gerçeklik payını araştırması gerekir. Yoksa iddaa oynayanlarla ne farkı var. Yapılması gereken yetkili kişilerin, kurumların harekete geçmesidir.

Bu içeride, federasyonun içinde halledilebilecek bir şey değildir. Yargının, belki Spor Bakanlığının bu işe el atması lazım." şeklinde konuştu.

Gümüşdağ'ın federasyon başkanlığı için isminin geçmesi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın isminin federasyon başkanlığı adaylığında geçmesi konusunda ise Sürmen, şunları kaydetti:

"İnsanların nereye nasıl aday olacağına biz karar veremeyiz. Eğer aday olmaya şartları uygun olursa aday olabilir, önemli olan seçicilerdir. O zaman Anadolu kulüpleri oturup hiç ağlamayacaklar, maçlardan sonra yok o hakemler şunlar, bunlar... 'Hakemler, şunlar etki altında' diye demeç verip men ve para cezası almayacak. Eğer bu organizasyonun başında Göksel Gümüşdağ varsa, iddia doğruysa o zaman seçiciler de buna göre davranacak, gereğini yapacaklar. Ha yapmayacaksa kimse çıkıp 'Bıktık bu hakemlerden, Avrupa'dan hakem gelsin, şu pozisyonumuz verilmedi.' demeyecek."

Spor Kulüpleri Yasası taslağını incelediğini ve son şeklinin genel kurulda şekilleneceğini söyleyen divan başkanı Ali Sürmen, şöyle devam etti:

"Ancak ben yasanın özellikle kulüplerin şirketleşmesinin önünü açtığını görüyorum. Asıl orada da şu değerlendirmeyi yaparım, bunu aralık ayındaki divan toplantısında da söylemiştim. Dernekle şirketin bağı koparılırsa o bağ sağlam kurulmazsa kulüplerin artık kimlere nasıl satılacağına kulüplerin dernek genel kurulları karar veremez. Önemli hassasiyetlerden bir tanesi odur. Olumlu yönlerinden biri, yöneticilere mali sorumluluk getiriyor. Ancak biz bunu 2018'de yaptık. Spor Yasası da genel kuruldan bana göre kısa zamanda geçmemeli ve çok tartışılmalı. Spor Yasası taslağı hazırlanırken kulüplerden temsilci çağrıldı mı, fikirler alındı mı? Özellikle Anadolu kulüplerinin fikirleri alındı mı? Bunlar önemlidir, bunları önemsemezseniz yarın altta kalanın canı çıkar."

Sürmen, hakemlerin tekrar görevlerine dönüşüyle ilgili yorum yapmak istemediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü MHK'nin aldığı kararı Tahkim de kaldırmış. O bir karar. Diğeri de bir karar. Burada yapılan işlemin dayandırıldığı son nokta olan Sayın Nihat Özdemir'in 'Göksel Gümüşdağ istifamda sebeplerden birisi.' demesidir. Oradan geriye doğru gittiğimiz zaman biz bu isimleri Trabzon Barosu olarak zaten 2 yıl önce söylemişiz. Şimdi de diyoruz ki bu iddialar doğru ise bu incelenmeden, araştırılmadan Türk futbolu nasıl temizlenir veya temiz olduğuna nasıl inanacağız? Burada yapılması gereken federasyonun en tepesindeki insanın söylediği sözün altında neler olduğunu araştırmak. Savcılıktakiler bu soruşturmayı basın savcıları alır, dosya numarası belli, çağırır. Hakemlerin maniple edilmesi ne demektir? Sonucun maniple edilmesidir ki yasaya aykırı bir şey. O nedenle bizim takibimiz ya da baronun takibi değil futbolda adaletin sağlanmasını bekliyoruz."

Sürmen, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 'Hiçbir şey 2019'daki gibi olmayacak.' sözlerinin yaşanan sürece atıf olup olmadığı sorusuna ise "Başkanımın hangi amaçla söylediğini bilmiyorum. Benim dediğim, federasyon başkanının açıklamasıyla 2020'deki şikayetin örtüştüğü. Ben hukukçuyum. O gün baronun yaptığı şikayet takipsizlikle sonuçlanmış. Bugün TFF Başkanı bunu diyor. O günkü TFF Başkanı ile bugün ayrılan TFF Başkanı aynı. Şikayetimizdeki isimler aynı. O halde incelenmesi lazım." yanıtını verdi.