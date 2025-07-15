Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Dünyanın En Çevre Dostu Statları Arasında İkinci Sırada

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Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan listede dünyanın en sürdürülebilir ikinci stadyumu olma başarısını elde etti. Stat, güneş enerjisi üretimi ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Spor Kompleksi, dünyanın en çevre dostu statları arasında ikinci sırada gösterildi.

Dünya Ekonomik Forumu, dünyadaki spor tesislerini sürdürülebilirlik ve çevrecilik açısından ele aldı. Yapılan listeye göre ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu, dünyanın en sürdürülebilir stadı seçildi. Stadın yağmur suyu toplama özelliği, güneş enerjisinden elektrik üretmesi ve kent bahçesiyle listenin zirvesinde yer aldığı bildirildi.

Yedi spor tesisisin yer aldığı listede İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi, ikinci sırada yer aldı. Galatasaray Futbol Takımı'nın maçlarını oynadığı stadın, çatısında 10 binden fazla güneş enerjisi paneliyle kendi elektriğini ürettiği vurgulandı.

Yaklaşık 4,2 megawatt kapasiteli güneş tarlasına sahip Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin bir spor tesisi tarafından üretilen en büyük elektrik enerjisi bakımından Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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