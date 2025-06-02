Ali Rıza Aktaşlı: Kütahya'nın Parlayan Futbol Yıldızı

Kütahya Özel İdare Spor altyapısında forma giyen Tavşanlılı 2009 doğumlu forvet oyuncusu Ali Rıza Aktaşlı, sağ kanattaki etkileyici performansıyla futbol camiasının dikkatlerini üzerine çekmeyi başarıyor.

12 yaşında Kuruçay Futbol Akademisi'nde Murat Göçmen ve Emrullah Alpaslan hocaların yanında futbol hayatına başlayan, ardından bir sene Gülümseyen Çocuklar Spor bünyesinde 1 yıl futbol oynadıktan sonra, son iki yıldır Kütahya İl Özel İdaresi çatısı altında futbol kariyerini sürdüren 16 yaşındaki genç yetenek, profesyonel liglerde forma giyme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Güçlü fiziği, etkileyici hava topu hakimiyeti ve üstün top tekniğiyle rakiplerine karşı önemli bir üstünlük kuran Ali Rıza, aynı zamanda takım arkadaşlarına oluşturduğu gol pozisyonlarıyla da ön plana çıkıyor.

Bu sezon sergilediği dikkat çekici performansla rakip fileleri tam 20 kez havalandırmayı başaran genç forvet, attığı kritik gollerle takımının başarısında önemli bir rol üstlendi. Yaşına rağmen sergilediği olgun futbol zekası sayesinde rakiplerine zor anlar yaşatan Ali Rıza, Kütahya futbolunun umut vadeden isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Özel İdare Spor altyapısında gösterdiği bu göz kamaştırıcı performansla Ali Rıza Aktaşlı'nın kısa sürede futbol dünyasında adından sıkça söz ettireceği ve daha üst liglerde kendine sağlam bir yer edineceği öngörülüyor. - KÜTAHYA