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Ali Peker, İsrail'de rekor kırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ali Peker, İsrail'de rekor kırdı

İsrail'de devem eden U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli gülleci Ali Peker, 21.03'lük derecesiyle Avrupa oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

İsrail'de devem eden U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli gülleci Ali Peker, 21.03'lük derecesiyle Avrupa oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

İsrail'in Jarusalem kentinde devam eden U18 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli gülleci Ali Peker, altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde yapılan erkekler gülle atma finalinde Türkiye'ye ilk madalya geldi. Gülle atmanın favorisi olarak yarışmaya gelen Ali Peker, 20.76'lık en iyi derecesini 21.03'e yükselttiği finalin sonunda şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Bu yıl aynı yaş grubunda Gymnasiade şampiyonluğunu da kazanan Peker, finaldeki ikinci hakkında attığı 21.03 ile Türkiye U18 rekoruna 27 santimetre ekledi. Ali Peker, böylece 2016'da başlayan Avrupa U18'de Türkiye'ye altın madalya getiren üçüncü atlet oldu.

Şampiyonada Türkiye'nin daha önceki birincilikleri Meryem Bekmez (5000m yürüyüş) ve Batuhan Çakır'dan (üç adım) gelmişti.

Peker'in antrenörü Çağrı Oflaz, Ali Peker'in bundan sonra da rekorlar kırabileceğini belirterek, "Ali çok büyük bir sporcu olacak. Çalışmalarımızı planlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Madalyalarımızın devamı gelecek" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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