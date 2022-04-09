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Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Ort - Spor
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- Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adaylığını açıklayan Saadettin Saran divan kurulu toplantısında bir araya geldi.

- Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adaylığını açıklayan Saadettin Saran divan kurulu toplantısında bir araya geldi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. YDK başkan adaylarının açıklamalarının ardından salona gelen Sadettin Saran, oyunu kullandı. Salonda başkan Ali Koç ile görüşen Saran'ın başkana sarılması dikkati çekti. İkili kısa bir süre sohbet etti. Saran daha sonra salonda yer alan YDK üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi

Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor

Spor, Haberler

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