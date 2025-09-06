Haberler

Ali Koç'un Başkan Adaylığında Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı

Fenerbahçe Kulübü'nde eylül ayında yapılacak olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu adayları belirlendi. Aday listesi Yüksek Divan Kuruluna sunuldu.

Fenerbahçe Kulübünde eylül ayında gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu.

Ali Koç'un kampanya sayfasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kuruluna teslim edilen aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
