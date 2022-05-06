Ali Koç: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındaki şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışır. Bu, şehitler ve gaziler vermiş bir kulübe en çok... - Haberler

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Ali Koç: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındaki şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışır. Bu, şehitler ve gaziler vermiş bir kulübe en çok...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ali Koç: 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındaki şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışır. Bu, şehitler ve gaziler vermiş bir kulübe en çok...

Ali Koç: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındaki şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışır. Bu, şehitler ve gaziler vermiş bir kulübe en çok yakışanıdır.

Ali Koç: " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındaki şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışır. Bu, şehitler ve gaziler vermiş bir kulübe en çok yakışanıdır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Cumhuriyeti, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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