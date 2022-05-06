Ali Koç: "Türk futbolunu Trabzonlulaştırma gerçeği ile karşı karşıyayız. İnşallah bu mücadeleyi yine Fenerbahçe yalnız vermek durumunda kalmaz. Diğer takımları tutan devlet yetkilileri var ama tarafsız duruşları, konu Trabzonspor olunca sergilenmiyor." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor