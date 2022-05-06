Ali Koç: "Türk futbolunu Trabzonlulaştırma gerçeği ile karşı karşıyayız. İnşallah bu mücadeleyi yine Fenerbahçe yalnız vermek durumunda kalmaz. Diğer...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ali Koç: "Türk futbolunu Trabzonlulaştırma gerçeği ile karşı karşıyayız. İnşallah bu mücadeleyi yine Fenerbahçe yalnız vermek durumunda kalmaz. Diğer takımları tutan devlet yetkilileri var ama tarafsız duruşları, konu Trabzonspor olunca sergilenmiyor.
Ali Koç: "Türk futbolunu Trabzonlulaştırma gerçeği ile karşı karşıyayız. İnşallah bu mücadeleyi yine Fenerbahçe yalnız vermek durumunda kalmaz. Diğer takımları tutan devlet yetkilileri var ama tarafsız duruşları, konu Trabzonspor olunca sergilenmiyor." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor