Ali Koç: " Trabzonspor'da yöneticilik yapmış Ömer Demir, TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili. Meşhur Gaziantep maçında hakemleri soyunma odasında rehin tutan isim. 1 yıl men alıyor, dosyasını temizliyorlar. Bugün olduğu konuma bakın. Bundan sonraki başkan olarak düşünülüyor." - İSTANBUL

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