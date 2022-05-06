Ali Koç: "Trabzonspor'da yöneticilik yapmış Ömer Demir, TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili. Meşhur Gaziantep maçında hakemleri soyunma odasında... - Haberler

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Ali Koç: "Trabzonspor'da yöneticilik yapmış Ömer Demir, TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili. Meşhur Gaziantep maçında hakemleri soyunma odasında...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ali Koç: 'Trabzonspor'da yöneticilik yapmış Ömer Demir, TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili. Meşhur Gaziantep maçında hakemleri soyunma odasında...

Ali Koç: "Trabzonspor'da yöneticilik yapmış Ömer Demir, TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili. Meşhur Gaziantep maçında hakemleri soyunma odasında rehin tutan isim. 1 yıl men alıyor, dosyasını temizliyorlar.

Ali Koç: " Trabzonspor'da yöneticilik yapmış Ömer Demir, TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili. Meşhur Gaziantep maçında hakemleri soyunma odasında rehin tutan isim. 1 yıl men alıyor, dosyasını temizliyorlar. Bugün olduğu konuma bakın. Bundan sonraki başkan olarak düşünülüyor." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Ömer Demir, Gaziantep, Spor, Haberler

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