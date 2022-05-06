Ali Koç: "Trabzon il sınırında bize yapılan, FETÖ'nün parmağı olan, hala faili meçhul olan bir olay var. Türkiye'de bu seviyede faili meçhul olay... - Haberler

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Ali Koç: "Trabzon il sınırında bize yapılan, FETÖ'nün parmağı olan, hala faili meçhul olan bir olay var. Türkiye'de bu seviyede faili meçhul olay...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ali Koç: 'Trabzon il sınırında bize yapılan, FETÖ'nün parmağı olan, hala faili meçhul olan bir olay var. Türkiye'de bu seviyede faili meçhul olay...

Ali Koç: "Trabzon il sınırında bize yapılan, FETÖ'nün parmağı olan, hala faili meçhul olan bir olay var. Türkiye'de bu seviyede faili meçhul olay yoktur.

TRABZON (İHA) - Ali Koç: "Trabzon il sınırında bize yapılan, FETÖ'nün parmağı olan, hala faili meçhul olan bir olay var. Türkiye'de bu seviyede faili meçhul olay yoktur. Siz açtığınız pankartla, bu olaya sahip çıktınız. Bu pankartı asanlar, yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz?" - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fetullahçı Terör Örgütü, Türkiye, Trabzon, Spor, Haberler

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