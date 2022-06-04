Ali Koç: "TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden hiçbirinin bu yapıyla ilişkisi olmamalı. Söz konusu adayla hiçbir sıkıntım yok, hatta dostumdur. - Haberler

Ali Koç: "TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden hiçbirinin bu yapıyla ilişkisi olmamalı. Söz konusu adayla hiçbir sıkıntım yok, hatta dostumdur.
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ali Koç: "TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden hiçbirinin bu yapıyla ilişkisi olmamalı. Söz konusu adayla hiçbir sıkıntım yok, hatta dostumdur.
Ali Koç: "TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden hiçbirinin bu yapıyla ilişkisi olmamalı. Söz konusu adayla hiçbir sıkıntım yok, hatta dostumdur. Ama elimdeki bilgilere göre, yumuşak karın olabilecek durum mevcuttur." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor