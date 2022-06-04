Ali Koç: "TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden hiçbirinin bu yapıyla ilişkisi olmamalı. Söz konusu adayla hiçbir sıkıntım yok, hatta dostumdur. - Haberler

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Ali Koç: "TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden hiçbirinin bu yapıyla ilişkisi olmamalı. Söz konusu adayla hiçbir sıkıntım yok, hatta dostumdur.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ali Koç: 'TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden hiçbirinin bu yapıyla ilişkisi olmamalı. Söz konusu adayla hiçbir sıkıntım yok, hatta dostumdur.

Ali Koç: "TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden hiçbirinin bu yapıyla ilişkisi olmamalı. Söz konusu adayla hiçbir sıkıntım yok, hatta dostumdur.

Ali Koç: "TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden hiçbirinin bu yapıyla ilişkisi olmamalı. Söz konusu adayla hiçbir sıkıntım yok, hatta dostumdur. Ama elimdeki bilgilere göre, yumuşak karın olabilecek durum mevcuttur." - İSTANBUL

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