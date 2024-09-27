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Ali Koç, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Ali Koç, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti
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Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek Türk futboluna katkı sağlayacak projeler ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Türk futboluna katkı sağlayacak projeler ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Süper Lig Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a özel olarak imzaladığı A Milli Takım formasını takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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