Ali Koç, TFF 2. Lig Kulüpleri ile Sorunları Görüştü

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un, TFF 2. Lig Kulüpleri ile yaptığı toplantıya Elazığspor'u temsilen Asbaşkan Mustafa Şerifoğulları katıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un ev sahipliğinde, TFF 2. Lig kulüp başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda kulüplerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantıya Elazığspor'u temsilen Asbaşkan Mustafa Şerifoğulları katıldı. Şerifoğulları toplantıda Ali Koç ile baş başa görüşme imkanı da buldu. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bu verimli istişare toplantısına, katkılarından dolayı Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'a ve tüm kulüp başkanlarına teşekkür ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ