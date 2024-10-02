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Ali Koç, TFF 2. Lig Kulüpleri ile Sorunları Görüştü

Ali Koç, TFF 2. Lig Kulüpleri ile Sorunları Görüştü
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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un ev sahipliğinde TFF 2. Lig kulüplerinin katıldığı toplantıda, kulüplerin sorunları ele alındı. Elazığspor'u temsil eden Asbaşkan Mustafa Şerifoğulları da toplantıya katıldı ve Ali Koç ile baş başa görüşme fırsatı buldu.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un, TFF 2. Lig Kulüpleri ile yaptığı toplantıya Elazığspor'u temsilen Asbaşkan Mustafa Şerifoğulları katıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un ev sahipliğinde, TFF 2. Lig kulüp başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda kulüplerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantıya Elazığspor'u temsilen Asbaşkan Mustafa Şerifoğulları katıldı. Şerifoğulları toplantıda Ali Koç ile baş başa görüşme imkanı da buldu. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bu verimli istişare toplantısına, katkılarından dolayı Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'a ve tüm kulüp başkanlarına teşekkür ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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