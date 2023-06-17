Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye ligini bilen, burada yıllarca hocalık yapmış ve bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye ligini bilen, burada yıllarca hocalık yapmış ve bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Bu önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak" dedi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşma yapan Ali Koç, Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Türk bir teknik adam getirileceğini açıkladı.

Hocamız kim olacaksa olsun 7'den 70'e kenetlenmediğimiz taktirde ağzımızla kuş tutsak kolay kolay başarı gelmeyecektir."