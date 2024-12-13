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Ali Koç'tan Futbolculara Moral Destek

Ali Koç'tan Futbolculara Moral Destek
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcularla yaptığı toplantıda moral kaybı olmaması gerektiğini vurgulayarak, birlik ve kenetlenmenin önemini aktardı. Koç, takımın yeniden motive olmasını ve sezon sonunda şampiyonluk hedefini sürdürmesini istedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelerek, "Canınızı sıkmayın, kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş tek bir şey var, moral. Bu morali de siz toplayacaksınız" dedi.

Sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç, Başakşehir maçı öncesi tesislerde oyuncularla toplantı yaptı. Koç, toplantıda yaptığı konuşmada, birlik ve kenetlenmenin önemine vurgu yaparak, "Futbol çok dinamik. Bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın, kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş tek bir şey var, moral. Bu morali de siz toplayacaksınız. İki tane iyi galibiyet alacaksınız. Özellikle pazar günü başlayacak bu. Bir haftada biz nasıl bulutlardan yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak. Tam birlik ve beraberlik zamanı. Şikayet yok, takım olma zamanı. UEFA'dan da play-off'a kalacağız. Sezon sonunda da mutlaka şampiyon olacağız. Olmamamız için hiçbir sebep yok. Birbirinizle kenetlenin, birbirinize sarılın ve birbirinizi motive edin" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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