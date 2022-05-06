Ali Koç: "Sahaya girdiler, Antalyasporlu futbolcuların darp edildiği açıklandı.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ali Koç: "Sahaya girdiler, Antalyasporlu futbolcuların darp edildiği açıklandı.
Ali Koç: "Sahaya girdiler, Antalyasporlu futbolcuların darp edildiği açıklandı. Normalde hakem maçı tatil etmeliydi. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Dik bir duruş sergilediler. Oyuncuları darp edilmesine rağmen, Türk futbolunu kaosa sürüklememek için sahadan çekilmediler. Ben olsam takımı çekerdim." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor