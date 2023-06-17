Ali Koç: Önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak

"Hepimizin eteklerindeki taşları dökmeye ihtiyacı var""Yayıncı kuruluş her seferinde her istediğini alıyor""Oluşturduğumuz ekonomi kadar her yıl faiz ödemesi var""Önünü arkasını bilmeden bu yorumları yapmanız beni üzmüştür""Fenerbahçe camiasının en büyük rakibi kendisi""Yaz kampımızı...

"Hepimizin eteklerindeki taşları dökmeye ihtiyacı var"

"Yayıncı kuruluş her seferinde her istediğini alıyor"

Mustafa AKIN-Olgucan KALKAN/İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak" dedi.

"Siz Fenerbahçe'ye 20 senesini vermiş başkanımızsınız. Böyle kalacaksınız ama sizden başka da Fenerbahçe başkanı olabilir. İstediğimiz gibi gitmedi işler biz böyle olsun ister miydik? Gelişimize bakın geldiğimiz duruma bakın. Her şeyi sorgulayabilirsiniz ama niyetimizi sorgulayamazsınız. Fenerbahçe'ye sahip çıkmak Ali Koç'a sahip çıkmak değildir."