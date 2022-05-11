Ali Koç küplere binecek! İmamoğlu, Trabzonspor için atkıdan sonra şimdi de bileklik dağıttı - Haberler

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Ali Koç küplere binecek! İmamoğlu, Trabzonspor için atkıdan sonra şimdi de bileklik dağıttı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yaşadığı atışmanın ardından Trabzonspor atkısı dağıttı ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bordo-mavili ekibin şampiyonluğu sonrası bileklik de yaptırdığı belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı seçilen Uğur Dündar'ı ziyaret etmişti. Bu ziyaret esnasında İmamoğlu'nun bordo-mavi kravat takmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sert sözlerle tepki göstermişti.

Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Milli Takım, stadımıza maç yapmaya gelir hocası bordo mavi kravatla, şehrin belediye başkanı divan başkanımızı ziyaret gelir bordo mavi kravatla… Kime ne anlatıyorsunuz? Bir de utanmadan bize ağır hakaretler ifade eden bir kitabı da hediye olarak getirme hassasiyetsizliğini yapar. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez" ifadesini kullanmıştı.

Ali Koç küplere binecek! İmamoğlu, Trabzonspor için atkıdan sonra bileklik dağıttı

Sosyal medya hesabından Ali Koç'un kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren İmamoğlu ise şu satırlara yer vermişti: "Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç ailesinin projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle…"

Ali Koç küplere binecek! İmamoğlu, Trabzonspor için atkıdan sonra bileklik dağıttı

İkili arasında yaşanan bu tartışmanın yankıları sürerken İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Ramazan Bayramı'nda yaptığı Karadeniz turunda "Şampiyon Trabzonspor" atkısı yaptırıp dağıttıran İmamoğlu, şimdi de Trabzonspor için bileklik yaptırdı.

Ali Koç küplere binecek! İmamoğlu, Trabzonspor için atkıdan sonra bileklik dağıttı

Fenerbahçe taraftarı tarafından çekilen bir video ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına giren videonun altına "Yalansa çıkıp yalanlasınlar", "Herkese yaranacağım diye kendini şaşırdı adam" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Spor

Ekrem İmamoğlu, Ali Koç, Politika, Spor, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Emre Guler:

siyasete sporu din i alet etmeyın kardesım ya hızmet edene oy verın kım olursa olsun

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