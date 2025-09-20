Ali Koç: Fenerbahçe'yi Şampiyon Yapacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Çok zor şartlarda aldığımız Fenerbahçe'yi onarım dönemini tamamladık atılım döneminin adımlarını attık. Sıra futbolda şampiyonlukta. Kulübün borçlarını nasıl ödediysek şampiyonluk borcunu da ödeyeceğiz. Güçlendirdiğimiz yönetim kurulu kadrosuyla Fenerbahçe'yi her alanda şampiyon yapacak en güçlü ekip olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Seçimin ilk gününde gündemdeki maddelerin görüşülmesi sonrası başkan adaylarının konuşmalarına geçildi. Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın ardından kürsüye Başkan Ali Koç geldi. Fenerbahçe demokrasisine verdikleri destekler için kongre üyelerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Koç, "Bütün kulüpler arasında en çok takip edilen, en demokratik olan Fenerbahçe seçimleridir. Yarın bu saatlerde sonuç ne olursa olsun başkanımızın etrafında tüm camia olarak kenetlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yarın bir kez daha sandığa gideceğiz ve görüyorum ki camia olarak ciddi anlamda kutuplaşmışız. Şöyle ki karaborsa yapan birinin oy birliğiyle onaylamamız gerekirken oy çokluğuyla Fenerbahçe başkanlık makamına ağıza alınmayacak küfürler eden birine lehte oy kullanabiliyoruz. Bu camiamızın şu an bulunduğu noktayı göstermektedir. Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran ve muhtemel yönetim kuruluna bakıyorum başkanlık makamına hakaret etmiş bir insan için ellerini kaldırmıyorlar. Geldiğimiz nokta işte bu. Yarınki sandık herhangi bir seçim değil Fenerbahçemizin yarınlarına sahip çıkma seçimidir. Sadettin Bey'in söylediğine şunu eklemek istiyorum, evet 'sil baştan belirsiz bir maceraya mı atanacağız' yoksa sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız. Yarın bunun kararını vereceğiz. Çünkü, biraz görüş ayrılıklarımıza değineceğim ama şunu bilin; biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gibi gösterip sonra aday olmayıp sonra da şimdi bir kez aday olmazsan ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla, kanımızla, itibarımızla 7 senedir mücadele ediyoruz. Unutmayın ki hepimiz aynı gemideyiz. Sadettin Bey'i, Aziz Bey'i destekleyenler de hepimizin arzusu Fenerbahçe'nin menfaatleri, Fenerbahçe'nin hep iyi olması, hep sağlıklı olması. Ancak zorlu bir yolda beraber yürüdük, fırtınalar yaşadık, büyük mücadeleler verdik. 21. yüzyıl Fenerbahçemizin yüzüne arzuladığımız şekilde gülmedi. Ne kadar rayından çıkarsa çıksın Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmedik, korkmadık, çekinmedik. O ne der, bu ne der diye hareket etmedik. Ne olursa olsun bu kirli futbol dünyasında kulübümüzü tertemiz, dimdik ayakta tutmanın gururunu yaşadık. Fenerbahçemizin demin de ifade ettiğim gibi borsa, bahis işiyle bağlantılı sponsorlarla anılmasına izin vermedik. Günü kurtarma çabasında olmadık. Yarınları kazanacağımızı düşündük" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı'nın seçim için çalışma yapmayacağına, kulübü için çalışacağına dikkat çeken Koç, "Popülist vaatlerin peşinde koşmadık. Biz Fenerbahçemizin, çok zor şartlarda aldığımız Fenerbahçe'yi onarım dönemini tamamladık atılım döneminin adımlarını attık. Sizler için anladım kadarıyla mali bağımsızlığın kıymeti yok ama adım adım ulaştık. Tesisleşmede geleceğin temelleri adına büyük hamleleri başlattık. Sıra futbolda şampiyonlukta. Kulübün borçlarını nasıl ödediysek şampiyonluk borcunu da ödeyeceğiz. Güçlendirdiğimiz yönetim kurulu kadrosuyla Fenerbahçe'yi her alanda şampiyon yapacak en güçlü ekip olduğumuzu düşünüyorum. 11. 12. 13. maddelerin reddedilmesi yarın kim başkan yönetecekse onun önünü kapamıştır. Sadettin Bey'i aradım, söyledim o da katıldı. Siz destekleyin dedim. Çünkü bu madde 6 ayrı genel kurulda gündem maddesi olmuştur. Bugün birileri tarafından bunun korkulacak bir madde olarak pozisyonlanması akıl alacak iş değildir. Yarın Fenerbahçe'ye talip olan arkadaşlar bunu zıplayarak alkışladınız ama neyi alkışladığınızın farkında değilsiniz. Fenerbahçe Başkanı seçim için çalışmaz. Fenerbahçe için çalışır, icraatlarıyla konuşur. Ben demedim 7 sene evvel 'Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünün başına geldim'. Kulübün en kötü halinde sorumluluk aldım. Defalarca aday olacağım diye çıkıp geri dönmedim. Geçen sene Sadettin Bey, 'Sen devam etmelisin' dedi. Sen aday olursan çekilirim dedi, sözünü tuttu. Ama ondan önce 'birçok kez olacağım' dedi, olmadı. Ben en kötü dönemde aday oldum. O ne der bu ne der diye başkan adayı olmadım. 7 senede 208 milyon Euro borç kapatmanın kıymeti yok. Bağımsız bir Fenerbahçe oluşturmanın hiçbir kıymeti yok. Bugün geldiğimiz noktada mali disiplini sağlanmış. Fenerbahçe'nin düne kadar bakkal gibi yönetilen Fenerbahçe'nin sizler için kıymeti yok. Fenerbahçe devasa kuruluştur. Fenerbahçe olarak orta vadede küresel marka etkinliğimizi geliştirmeliyiz. Büyük firmaları çoğaltmamız gerekir. Elimizde dünya çapında 2 firmanın sponsorluk anlaşması var. Bu seneye tekabül edilen rakamları ifade ettik geleceğin önünü kapamadık. Taraftarlarımız yıldız oyuncular görmek istiyor, piyasa değişti eski rakamlar yok. Sadettin Bey'le de konuştuk. Sizin zamanınızdaki gibi değil, 20 milyondan kapılar açılıyor. Ekonomi iyi değilse bunu sürekli hale getiremezsiniz. Kalıcı başarı istiyorsanız mali gücünüz olmak zorunda. Her geçen gün amatörlerin bir hikayesi var" şeklinde konuştu.

Kendisini eleştiren kongre üyelerine de seslenen Başkan Koç, "70 milyon değerindeki takımı 300 milyon Euro'ya çıkarmanın arkasında finansal başarı yoksa ne var. Bizi eleştiren kongre üyelerimizin görüşlerine saygı duyuyorum ama hiç mi iyi yaptığımız işimiz olmadı. Hiç mi buraya çıktığınızda hakkımızı vereceğiniz bir icraatımız olmadı öyle mi? Peki. Bütün bu başarıları yaparken iyi işleri gerçekleştirirken camiayı başını öne eğdirecek finansal kaynaklar oluşturmadık. Kasamızdaki parayı özel ihtiyaçlarımız için kullanmadık. Fenerbahçe'nin gelirlerini artırdık, sağlıklı ekonomiye kavuşturduk. Tam da bu dönemde atılım döneminden Fenerbahçemiz hiç uğramadığı kadar saldırıya uğradı. Organize kötülük olarak sizlere anlattığımız saldırılar tek araca hizmet etmektedir. Böl parçala ile camiamızı bölme çalışmaları. Bölündükçe kırılgan olacağız, haklarımızı gerektiği gibi koruyamayacağız. Rakiplere kıyaklara sesimizi çıkartamayacağız. Sadettin Bey, Ali Koç önemli değil. Bu camianın başında kim olursa etrafında kenetlenmemiz ve güç vermemiz lazım yönetimlerimize. Genç üyelerimiz belki hatırlamayacak ama yaşı uygun olanlar eminim hiç unutmamıştı. 3 Temmuz günlerinde Aziz Yıldırım'ın tarihe geçen sözü vardır. 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' ve az kalsın gidiyordu. Malum örgüt arkasına aldığı devlet gücüyle Fenerbahçe'yi ele geçirmeye çalışırken camiamız sokaklara dökülmüş, destansı mücadele verirken o donem medyadaki Fenerbahçe düşmanları gizlilik olmasına rağmen soruşturma detaylarını çarşaf çarşaf paylaşmıştır" dedi.

Fenerbahçe Başkanı olmanın ağır bir sorumluluk olduğunu ifade eden Ali Koç, şunları söyledi:

"7 sene oldu. Bu sezona kadar size hiç şampiyonluk sözü vermemiştik. Ama artık şampiyonluk sözü verecek tüm şartları yerine getirdiğimizi, ona göre kadro kurduğumuzu, ona göre mali durumumuzu güçlendirdiğimizi, ona göre tohumlar ektiğimizi söyleyebilirim. Biz bu sene şampiyon olacağız. Verdiğimiz tüm mücadeleler o şampiyonluğu çok daha anlamlı kılacak. O gün geldiğinde Fenerbahçe sadece şampiyon olmayacak, bir destanın adı olacak. Mayıs ayı geldiğinde şampiyon olamazsak şartların gerektiğini de yerine getireceğimizi bilmenizi isterim. Kimse merak etmesin Türk futbolunda her türlü adil rekabete engel koyanlara mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bizim yapıya karşı kat ettiğimiz mesafeyi kimse kat etmemiştir. Fenerbahçe Başkanı olmak ağır bir sorumluluktur. Bu sorumluluk kişisel hesapların ve polemiklerin yeri değildir. Bu sorumluluk milyonların onurunu taşımak demektir. Bizlerin, Fenerbahçe'nin geleceğini belirsizliğe sokma hakkı yoktur. Biz bu günlere gelirken Fenerbahçemizi hiç karanlık yollara sokmadık. Başını derde sokacak hiçbir adım atmadık. Fenerbahçe'yi yönetmenin sorumluluğunu taşıyarak bugünlere geldik."

Ali Koç, çek konusuyla ilgili iddiaya, "Fenerbahçe'ye benim dönemimde kimse parasını geri almamıştır" yanıtını verdi. Kendi yönetimleri döneminde 250 bin kombine satışı yaptıklarını ve iptal edilen kombinelerin 'Samandıra'yı basalım' diyenler olduğunu ve Sevilla maçında sahaya çakmak atanlar olduğunu ifade etti.

"Hedefe ulaşmak için sizleri birlikte mücadele etmeye davet ediyorum" diyen sarı-lacivertlilerin başkanı, "Ya günü kurtarmaya çalışan popülist söylemleri tercih edeceğiz, ya da bağımsız, güçlü şampiyon bir Fenerbahçe yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Bir taraftar olarak benim de Fenerbahçe Başkanı'ndan tek arzum tüm zorlukların üstesinden gelip bu takımı şampiyon yapmasıdır. Şimdi Fenerbahçe Başkanı olarak buraya kadar gelen siz kongre üyelerimize, dünyanın dört bir köşesine dağılmış Fenerbahçelilere sesleniyorum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Bunu yaparken de yapıyı, trolleri, karanlık elleri, Fenerbahçe'ye saldıranları rant haline getirenleri vura vura, kıra kıra şampiyon olacağız. Olamazsak da mayısta sizinle hesaplaşırız. Karar sizlerin, tüm camiamızı yeni bir tarihi bir dönemeçte kulübümüze sahip çıkmaya çağırıyorum. Yeri geldiğinde tribünde, yeri geldiğinde sosyal medyada, yeri geldiğinde sokakta, yeri geldiğinde sandıkta Fenerbahçe'nin birliği, bağımsızlığı için şimdi bu mücadeleye kulübümüzün gerçek sahipleri olan kongre üyelerimizin iradesine bırakıyoruz. Önümüzde güçlü bir gelecek var. Bu geleceği hep beraber inşa edeceğiz. Kongre üyelerimden isteğim kırgınlıkları değil, yarınları düşünmeleridir. Gelin bu yolculuğu birlikte sürdürelim. Gelin çocuklarımıza, torunlarımıza güçlü Fenerbahçe'yi, şampiyon Fenerbahçe'yi birlikte bırakalım. Biz birlik olduğumuzda Fenerbahçe'nin önünde hiçbir güç duramaz. Kenetlenelim, yaşa Fenerbahçe" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL