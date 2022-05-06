Ali Koç: "Kendi taraftarlarına silahsız sevinin çağrısında bulunup, o maçta silahlı bir pankartı oraya asmak tam bir akıl tutulmasıdır.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ali Koç: "Kendi taraftarlarına silahsız sevinin çağrısında bulunup, o maçta silahlı bir pankartı oraya asmak tam bir akıl tutulmasıdır.
Ali Koç: "Kendi taraftarlarına silahsız sevinin çağrısında bulunup, o maçta silahlı bir pankartı oraya asmak tam bir akıl tutulmasıdır. Hiç mi sorumlu insan yok aranızda?" - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor