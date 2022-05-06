Ali Koç: "Kendi taraftarlarına silahsız sevinin çağrısında bulunup, o maçta silahlı bir pankartı oraya asmak tam bir akıl tutulmasıdır. - Haberler

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Ali Koç: "Kendi taraftarlarına silahsız sevinin çağrısında bulunup, o maçta silahlı bir pankartı oraya asmak tam bir akıl tutulmasıdır.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ali Koç: 'Kendi taraftarlarına silahsız sevinin çağrısında bulunup, o maçta silahlı bir pankartı oraya asmak tam bir akıl tutulmasıdır.

Ali Koç: "Kendi taraftarlarına silahsız sevinin çağrısında bulunup, o maçta silahlı bir pankartı oraya asmak tam bir akıl tutulmasıdır.

Ali Koç: "Kendi taraftarlarına silahsız sevinin çağrısında bulunup, o maçta silahlı bir pankartı oraya asmak tam bir akıl tutulmasıdır. Hiç mi sorumlu insan yok aranızda?" - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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