Ali Koç, Jorge Jesus ile veda yemeğinde buluştu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yollarını ayırdıkları Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile ülkesine dönmeden önce yemekte bir araya geldi. Yemekte, Jorge Jesus'un ailesi de yer aldı. Ali Koç, Jesus'a forma hediye ederek, emekleri için teşekkürlerini sundu. Jorge Jesus da Fenerbahçe'de çalışmaktan duyduğu mutluluğu paylaşıp, teşekkürlerini iletti.