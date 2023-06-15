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Ali Koç, Jorge Jesus ile veda yemeğinde buluştu

Ali Koç, Jorge Jesus ile veda yemeğinde buluştu

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yollarını ayırdıkları Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile ülkesine dönmeden önce yemekte bir araya geldi. Yemekte, Jorge Jesus'un ailesi de yer aldı. Ali Koç, Jesus'a forma hediye ederek, emekleri için teşekkürlerini sundu. Jorge Jesus da Fenerbahçe'de çalışmaktan duyduğu mutluluğu paylaşıp, teşekkürlerini iletti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yollarını ayırdıkları Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile ülkesine dönmeden önce yemekte bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jesus için düzenlenen veda yemeğine Başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki katıldı. Yemekte, Jorge Jesus'un ailesi de yer aldı.

Yemeğin ardından Ali Koç, Jesus'a forma hediye ederek, emekleri için teşekkürlerini sundu.

Jorge Jesus da Fenerbahçe'de çalışmaktan duyduğu mutluluğu paylaşıp, teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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