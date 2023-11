Ali Koç, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un iddialarına cevap verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un iddialarına cevap verdi.

Koç, Timur'un iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak, "Ne kadar yanıltıcı olduklarını size göstereceğim, onun için bizi bu adamlarla aynı cümlede kullanmayın." ifadelerini kullandı.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Koç, eski MHK Başkanı Lale Orta'nın kendisine VAR görüntülerini göndermesi iddiasıyla ilgili, "Bizzat gelen bir şey yok dedik diye dolaylı gitti deniyor. İçiniz rahat olsun, başkana, yönetim kuruluna gelen, bize gelen hiçbir şey yok. Ne kadar yanıltıcı olduklarını size göstereceğim, onun için bizi bu adamlarla aynı cümlede kullanmayın. Belge var dedin, biri Lale Orta'nın bize yolladığı görüntüler. 12 hakemden bahsediyor. Kim bu 12 adam, kim buna bu bilgileri vermiş. Belki aldatmışlar bunu, hemen inanmış. Dolayısıyla ortaya çıkacak. İkincisi Beşiktaş ile ilgili bir şey söylüyor; ben bir profil karakter yapısı çizmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Erden Timur'un çıktığı televizyon programının görüntülerini barkovizyondan üyelere izleten Koç, Timur'un iddialarıyla ilgili şöyle devam etti:

"Bakın 2 yanıt için çıkıyor yayına. Birisi Ali Koç-Lale Orta konusu. Külliyen reddediyoruz. Gazeteci kendisine bir soru soruyor. Bunlar benim karşıma çıksalar, hayat boyu başkanlığı garanti ederim. Çünkü doğruyu söylemiyorlar. Sistem böyle dönüyor, çamuru at, izi kalsın. Allah'tan burada bir gazeteci can alıcı soruyu soruyor. Selahattin (Baki) sen de bir daha saygısızca Alzheimer deme lütfen. Söylediği yalana inananlara ne deniyordu unuttum şimdi. Ben bunu 4 kez dinledim, yanlış mı duyuyorum diye."

"Kendinizi ve MKH Başkanı'nı koruyun dedim"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik açıklamalarda da bulunan Ali Koç, yaşanan sorunların üstünün kapatılarak değil, cesaretle üstüne gidilerek çözüleceğini vurguladı.

Gelinen noktada Fenerbahçe Yönetim Kurulu olarak Büyükekşi'nin iyi niyetini ve adaletini sorgulamak durumunda kaldıklarının altını çizen Koç, şunları söyledi:

"Sizin yaptıklarınızdan dolayı oldu bu. Geçen sezon rakip takım "PFDK Başkanı üzerinde Fenerbahçe formasıyla karar veriyor" diyor. Yeni MKH Başkanı atanıyor, "Fenerbahçeli, Okan Üniversitesi'nde çalışıyor" diyor. Başkana kaç kez, "Benden öncekilerden biri eski Beşiktaş başkanıydı, diğeri Fenerbahçeliydi, ben Galatasaray kongre üyesiyim deyin, kendinizi ve MKH Başkanı'nı koruyun" dedim. Siz bırakın korumayı, kadını çerez ettiniz futbol dünyasına, onun altındaki 2 kişiyi de MHK'de göreve getirdiniz. Defalarca etik kuruluna başvurduk, kılınızı kıpırdatmadınız. Ta ki son Lale Orta-Ali Koç olayına kadar."

Mehmet Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını hatırlatan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şampiyonluk kutlamalarındaki halinizi unutamayacağız. Her yerde adam kupayı verip gidiyor, gelip tepinmiyor. Bu hakemlerin sağlık raporları doğru mu değil mi diye soracak mısınız? Siz federasyon olarak yeni spor kanunuyla ilgili UEFA'dan görüş almadınız. Bir ülkenin futbolunun bağımsızlığını derinden etkileyecek bir spor kanunu geçiyor ama siz görüş almıyorsunuz. Futbolun temiz olmasından başta siz sorumlusunuz. Gerekirse devletin kurumlarını harekete geçireceksiniz. Siz RTÜK'e gitmediniz mi? Orası da devlet. Futbolda nefret tohumlarının önüne geçmek için buraya gittiyseniz, diğer mekanizmalara niye gitmediniz? Siz temiz futbol için sesini yükseltenlere ceza mı vereceksiniz? Bir şey olmamış gibi mi davranacaksınız, yoksa dibine kadar inecek misiniz? Oğuz Sarvan hiçbir titri olmadan akademide devam edecek mi? Burçin Keskin 2 kez kovulup akademide çalışmaya devam edecek mi? Serdar Tatlı'nın mektubu için ne yapacaksınız? Adil düzenden bahsederken şaibeli insanlarla yol yürümeye devam edecek misiniz? Burada hiçbir saygısızlık ve sevgisizlik yok. Ama Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birinin şampiyonluk yarışını etkileyecek konuları dile getirmeye mecbur kalması, haberlerle desteklemesi en doğal hakkıdır. Bunları cevaplamak zorundasınız. Temizlik mi, tiyatronun devamı mı? Bu kadar net. Artık niyet olarak sizi de sorgulamak durumundayız. İş dürüstlük sorgulamaya gelirse ok yaydan çıkmış demektir. Adın geçen hakemlerin bir an evvel bu sistemin dışına itilmesi gerekmektedir. Fenerbahçelilere sesleniyorum, kulübünüzü dibine kadar sahiplenin."