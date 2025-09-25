Haberler

Ali Koç, Fenerbahçe’ye Verdiği 360 Milyon TL’yi Geri Aldığı İddialarını Yalanladı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldığına dair çıkan haberleri yalanlayarak, mali yapıların şeffaf olduğunu savundu ve manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç, kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldığına ilişkin çıkan haberleri yalanladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Koç, "Şahsım hakkında basında yer alan 'Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı' başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır.

Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
