Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına Yeniden Seçildi

Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Ülker Stadı'nda yapılan kongrede kullanılan 27 bin 489 oyun, 26 bin 947'si geçerli sayıldı.

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam etti.

Daha sonra Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük'ün öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı.

Yaklaşık 3 saatte sayılan oyların sonucunda neticeyi de Küçük açıkladı.

Ali Koç, 16 bin 464 oy alarak 3. kez başkan seçilirken, Aziz Yıldırım 10 bin 483 oy aldı.