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Ali Koç: Derbi Maçında Yabancı Hakem İstiyoruz

Ali Koç: Derbi Maçında Yabancı Hakem İstiyoruz
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynanacak derbi maçında yabancı hakemin görev yapması gerektiğini belirtti. Koç, Türk hakemlerin tartışmalarını sona erdirmek için dünya çapında tanınmış bir hakemin getirilmesini talep etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynanacak derbi maçta yabancı hakemin görev yapması gerektiğini belirtti.

Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan Ali Koç, Galatasaray'ın yabancı hakeme karşı olduğu iddialarına ilişkin, "Böyle bir durum varsa riyakarlık olarak görürüm. Demek ki açıklamalarında samimi değiller. Türkiye'nin, Türk futbolunun huzuru için, özellikle bu maç özelinde Türk hakemlerini de korumak adına, dünya çapında akla ilk gelen hakemlerinden birini federasyon getirirse tartışmalar son bulur ya da minimum tartışma olur. Şampiyonluğun kaderini etkileyen bir maç olduğu için kulüplerin talebi olmadan federasyonun yabancı hakemi getirmesi gerekir. Bizim talebimiz açık ve net." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün sezon sonuna kadar maçlarda Türk hakemlerin görev yapacağına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, "Ural Aküzüm'ün çıkıp yabancı hakem olmayacak demesi başka noktalara işaret veriyor. Talihsiz bir açıklama olmuş, kendisi kadın futbolundan sorumlu. Sorumluluk alanına girmiyor. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapılacaksa başkan, başkan vekilleri ya da MHK başkanı açıklama yapmalı. Son derece enteresan ama içinde bulunduğumuz konjöntüre bakılınca hayatın olağan akışına aykırı değil. Kendine güvenen, bileğine güvenen, adalet isteyen herkes bu maçta dünya çapında, kimsede soru işareti olmayacak bir ismi ister." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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