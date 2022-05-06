Ali Koç: "Cüneyt Çakır, Galatasaray Trabzonspor maçında Trabzonspor lehine penaltı vermedi diye tam 1615 gün Trabzonspor maçına atanmadı.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ali Koç: "Cüneyt Çakır, Galatasaray - Trabzonspor maçında Trabzonspor lehine penaltı vermedi diye tam 1615 gün Trabzonspor maçına atanmadı.
Ali Koç: " Cüneyt Çakır, Galatasaray - Trabzonspor maçında Trabzonspor lehine penaltı vermedi diye tam 1615 gün Trabzonspor maçına atanmadı. Sizce diğer hakemler, bunu yapan güçten etkilenmiyor mu?" - İSTANBUL
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