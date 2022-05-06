Ali Koç: " Cüneyt Çakır, Galatasaray - Trabzonspor maçında Trabzonspor lehine penaltı vermedi diye tam 1615 gün Trabzonspor maçına atanmadı. Sizce diğer hakemler, bunu yapan güçten etkilenmiyor mu?" - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor