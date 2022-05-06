Ali Koç: "Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri'...
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ali Koç: "Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor.
Ali Koç: "Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. ' Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor. Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe'nin, bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söylemiştir." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor