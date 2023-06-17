Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Genel Kurul Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı. Başkan Ali Koç, üyelerin konuşmalarının ardından açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Samimi görüş öneri veren herkes teşekkür diyorum, alınacak çok dersler var. Bugünün mali genel kurulu kıvamında diyemeyiz. Ama iyi de olmuş olabilir bazı şeyler. Bu kadar bekleyen insanların arasında bazıları karıştı. Bir avuç insan topum psikolojisini etkileyebiliyor. Aldığımız kupa şeytanın bacağımı kırdığımız kupa olur. Camiamızın gidişatı gidişat değil silkelenip toparlanmamız gerekiyor. En kısa zamanda adaylar adaylığını açıklasın el ele kol kola gelecek seneki genel kurula güle oynaya gidelim. Bütün camialara demokrasi dersi verelim. En sağlıklı seçimin nasıl yapılacağını dünyaya gösterelim. Biz elimizden gelen en iyisini yapacağız bir çok konuda burada ahkam kesiliyor ama bu tarafta işler öyle değil. Kent transferi hoca olmadan yapıldı diye eleştiriler oldu. Eleştirmek çok kolay, ben de sizlerin yerinde olsam benzer eleştirileri paylaşırdım. Bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.