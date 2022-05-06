Ali Koç: "Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik. - Haberler

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Ali Koç: "Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ali Koç: 'Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik.

Ali Koç: "Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik.

Ali Koç: "Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik. Disiplin sevklerinden göreceksiniz demiştim. 'Şampiyon olduk, ettik, bari düzgün bir rapor yazalım' diyemediniz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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