Ali Koç: "Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ali Koç: "Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik.
Ali Koç: "Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik. Disiplin sevklerinden göreceksiniz demiştim. 'Şampiyon olduk, ettik, bari düzgün bir rapor yazalım' diyemediniz." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor