Ali Koç: Bu sadece bir seçim değil Fenerbahçe açısından gelecek tercihidir

Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe seçimlerinin önemine dikkat çekerek sözlerine başlayan Başkan Ali Koç, "Bütün kulüpler arasında en çok takip edilen Fenerbahçe seçimleridir. En demokratik olan Fenerbahçe seçimleridir. Yarın bu saatlerde sonuç ne olursa olsun başkanımızın etrafında tüm camia olarak kenetlenmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'HEPİMİZİN ARZUSU FENERBAHÇE'NİN MENFAATLERİ, HEP İYİ OLMASI, HEP SAĞLIKLI OLMASI'

Arzularının Fenerbahçe'nin hep iyi olması olduğuna değinen Başkan Koç, "Herkesin de değindiği gibi dünyaya haber olan Fenerbahçe'yi temsilen CNN İnternational'de konuşmama sebebiyet veren kadınlarımızın duruşundan 'Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü' olarak adlandırılan bu günü tüm camiamıza ama özellikle kadınlarımızı kutluyorum. Yarın bir kez daha sandığa gideceğiz. Camia olarak ciddi anlamda kutuplaşmışız. Karaborsa yapan birini oy çokluğuyla değil oy birliğiyle onaylamamız gerekirken oy çokluğuyla… Fenerbahçe Başkanlık makamına ağza alınmayacak küfürleri eden birine lehte oy da kullanabiliyoruz. Bu camiamızın şu an bulunduğu noktayı göstermektedir. Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Sadettin Saran ve muhtemel yönetim kuruluna bakıyorum; başkanlık makamına küfür etmiş biri için ellerini bile kaldırmıyorlar. İşte geldiğimiz nokta bu. Yarınki sandık herhangi bir seçim değil, Fenerbahçe'mizin yarınlarına sahip çıkması içindir. Evet sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız, yoksa sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız ' İşte yarın bunun kararını vereceğiz. Biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gibi gösterip sonra aday olmayıp şimdi bir kez daha aday olmazsam ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla, kanımızla, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, itibarımızla, sağlığımızla 7 senedir mücadele ediyoruz. Ama unutmayın ki hepimiz aynı gemideyiz. Sadettin beyi destekleyenler de, Aziz beyi destekleyenler de, beni destekleyenler de… Hepimizin arzusu Fenerbahçe'nin menfaatleri, hep iyi olması, hep sağlıklı olması. Ancak zorlu bir yolda beraber yürüdük. Fırtınalar yaşadık, kumpaslarla boğuştuk, büyük mücadeleler verdik yıllarca. 21'inci yüzyıl Fenerbahçe'mizin yüzüne istediğimiz ve arzuladığımız şekilde gülmedi. Ne kadar engel çıkarsa çıksın Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmedik, korkmadık, çekinmedik, o ne der bu ne der diye hiçbir zaman hareket etmedik. Ne olursa olsun bu kirli futbol dünyasında kulübümüzü tertemiz ve dimdik ayakta tutmanın gurunu yaşadık. Fenerbahçe'mizin ne karaborsayla ne bahis işiyle ne bağlantılı sponsorluklarla anılmasına izin vermedik, vermeyiz de. Hiçbir zaman günü kurtarma çabası içinde olmadık. Yarını kazanacağız dedik ve o sıkıntılı günlerden buralara geldik. Sırf taraftarın hoşuna gidecek diye popülist vaatlerin peşinde koşmadık. Biz çok zor durumda aldığımız Fenerbahçe'mizin onarım dönemini tamamladık ve atılım dönemine geçtik. Sizler için anladığım kadarıyla mali bağımsızlığın kıymeti yok ama adım adım mali bağımsızlığımıza ulaştık. Tesisleşmede büyük hamleleri başlattık. Amatör ve olimpik branşlarda Avrupa'nın zirvesindeyiz. Şimdi sıra futbolda, sıra şampiyonlukta. Nasıl kulübümüzün borçlarını ödediysek, bu sezon camiamıza olan şampiyonluk borcunu ödeyeceğiz. Güçlendirdiğimiz yönetim kurulu ve Futbol AŞ. ile Fenerbahçe'nin geleceğini ileriye taşıyacak ve her alanda şampiyon yapacak en güçlü ekip olduğumuzu da biraz yönetim kurullarını izlerseniz anlayacağınızı düşünüyorum. Biraz önce 11'inci, 12'nci ve 13'üncü yarın kim başkan seçilecekse önü kapanmıştır. Sadettin beyi aradım ve böyle söyledim. O da 'Ben de katılıyorum ama ne yapayım' dedi. Bunun camiamıza zarar verecek bir madde olarak konumlanması akıl alacak bir iş değildir. Fenerbahçe Başkanı seçim için çalışmaz, Fenerbahçe için çalışır icraatlarıyla konuşur. 7 sene evvel Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünün başına geldim. Bugünkü gibi tertemiz bir Fenerbahçe'ye değil. En zor zamanda sorumluluk aldım. Geçen sene Sadettin bey 'Sen devam etmelisin, aday olursan çekilirim' dedi. Son dakikaya kadar da sözünü tuttu. Ondan önceki dönemlerde 'Başkan adayı olacağım' dedi, olmadı. Ben 'Başkan olacağım' dedim en sıkıntılı dönemde başkan oldum. 7 sene sonra en zor dönemde göğsümü gere gere buraya çıktım. 7 senede 278 milyon Euro borç ödeyerek 347'den 69 milyona gelmenin kıymeti yok, 381 milyondan 223'e indirmenin kıymeti yok, Emlak Bank ile yaptığımız projeyle Bankalar Birliği'nden çıkacak olmamızın müjdesini vermemizin kıymeti yok, bağımsız bir Fenerbahçe güçlü ve dimdik duran Fenerbahçe'nin kıymeti yok, düne kadar bakkal gibi yönetilen Fenerbahçe'nin sizler için hiçbir kıymeti yok. Cebimizde 160 milyon Euro'luk iki tane sponsorluk anlaşması var. Bu seneki rakamları kullandık, geleceği kırdırmadık. Gelecek yönetimlerin önünü kapatmadık. Bunları lütfen unutmayın. Taraftarımız yıldız futbolcular görmek istiyor. Artık 20-25 milyon Eurolardan kapı açılıyor. Futbol dünyasında kalıcı başarı istiyorsanız mali gücünüz olmak zorunda. Mali gücünüz istediğiniz noktaya gelene kadar da ekonominizi büyütecek kabiliyette yönetim kuruluna ihtiyaç olmaktadır. 70 milyon değerindeki takımımızı 300 milyon Euro'ya çıkartırken finansal yönetim başarısı yok da ne var' Erkekler Türkiye Kupası, Süper Lig ve EuroLeague şampiyonluğunu kazanan basketbol takımını kurarken 2 sene üst üste EuroLeague ve Süper Kupa'yı kazanan kadın basketbol takımını kurarken güçlü bir bütçeye ihtiyaç yok mudur? Milli olimpiyat takımının bel kemiğini oluşturmak, İstiklal Marşı'nı dinletmek için rakiplerimiz toplam 6 sporcu yollarken biz 25 sporcu yollarken bunun bir hikayesi yok mu ' Tesisleşme projelerimizle Fenerbahçe'nin geleceğini inşa ediyor olmamızın bir hikayesi yok mu ' 300'e yakın madalya, 40'ın üzerinde kupa kazanmanın bir hikayesi ve kıymeti yok mu ' Bu konularda hakkımızı verdiği için Sadettin beye de teşekkür etmek istiyorum. Hem Fenerbahçe'mizin gelirlerini artırdık hem de sağlıklı bir ekonomiye ulaştırdık" sözlerini kullandı.

'ATILIM DÖNEMİ BAŞLAMASIYLA FENERBAHÇE'MİZ HİÇ UĞRAMADIĞI KADAR SALDIRIYA UĞRADI'

Dış etkenlerin Fenerbahçe'nin bölünmesini istediğini dile getiren Ali Koç, "Atılım döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'miz hiç uğramadığı kadar saldırıya uğramaya başladı. Bu saldırılar tek bir amaca hizmet etmektedir. Biliyorlar ki bizler bölündükçe zayıflayacağız. Rakiplerimize yapılan kıyaklara yeteri kadar sesimizi çıkaramayacağız. Bu camianın başında kim olursa etrafımızda kenetlenmeniz ve güç vermeniz gerekmekte. 3 Temmuz günlerinde Aziz Yıldırım'ın tarihe geçen bir sözü vardır. 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' ve neredeyse memleket elden gidiyordu. O dönemi bir fiil yaşayan ve en önde, cephede olan biri olarak söylemek istiyorum; o dönem 3 çeşit insan vardı. Konuya hayretle bakan ve sesini çıkarmayan Fenerbahçeliler, etkilenen, ikna olan ve evet yaptı diyen Fenerbahçeliler vardı, bir de canını dişine takan her türlü riski alan başkanını, yöneticisini ve kulübünü koruyan sokaklara dökülen, cop ve gaz yiyen Fenerbahçeliler vardı. Yaşayarak gördük ki 3 Temmuz hiç bitmemiş. Fenerbahçe'nin önünü kesme çabaları hep sürdü, sürmeye de devam ediyor. Çalınan şampiyonluklarımız ve bazı rakiplerimize sağlanan faydalar… Bize göre bizim dönemimizde 2 şampiyonluğumuz çalındı. Aklıselim Fenerbahçeliler neyin ne olduğunu çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'NİN ŞİKE YAPTIĞINI İDDİA EDEN MEKANİZMA DEVREYE GİRDİ'

Daha önce Fenerbahçe'ye şike suçlaması yapan mekanizmanın yeniden devreye girdiğine değinen Başkan Koç, "Son 2 maç birden bire hortladı. Devletimizin en tepesindeki kişi bile bu maça bu hakemi ve VAR Hakemini atayacaksınız diye talimat verse bile 'Seçimlere 4 gün kala bu hakemleri atamayalım' derken bu hakemleri önermiştir. Daha önce Fenerbahçe'nin şike yaptığını iddia eden mekanizmaya devreye girdi. Çok fazla Fenerbahçeli de bu iddialara inandı ve destek verdi. Biz de daha sonra deşifre etmeye başladık. Camiamızın birlik ve beraberliğini sağlamak kolay olmayacaktır" dedi.

'ŞAMPİYONUN KUPASI MÜZESİNDE OLUR'

Trabzon spor - Fenerbahçe maçı oynanırken Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sosyal medya paylaşımına ve bu paylaşıma Trabzon spor'un destek vermesine dikkat çeken Ali Koç, "Trabzon Belediye Başkanı daha maç devam ederken şike imalarında bulunuyor. Bu da yetmiyor Trabzon spor Başkanı 'Bu açıklamanızın altına imzamı atarım' diyor. Türk futbolunun bütünlüğünü düşündüğüm için o kişiye değil o kurumun başkanına söyledim. Bir şeyin altına imza atacaksam; O kupa şampiyonun müzesinde olur. O kupa da arkamda bulunan tribünün içinde bulunmaktadır. Şampiyonluk primini ödememek için CAS'a yaptığınız başvuru da biz şampiyon olmadık diyorsunuz" şeklinde konuştu.

Başkan Ali Koç sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Fenerbahçe, Amerikalıların Survivor dediği mücadelesini tamamladı. Kazanma mücadelesine hazırlanıyor. Şampiyonluk hasreti hepimizi yaralıyor. 7 sene oldu. Bu sezona kadar size şampiyonluk sözü vermemiştim. Artık şampiyonluk sözü verecek duruma geldiğimizi, kadro kurduğumuzu, ona göre tohumlar attığımızı söyleyebilirim. Biz öyle veya böyle şampiyon olacağız. Mayıs ayında şampiyon olamazsak şartları yerine getireceğimizi belirtmek isterim. Bizim 'Yapı'ya karşı kat ettiğimiz mesafeyi kimse kat etmemiştir. Sezon içinde gelişmeler olacaktır ve şampiyon olduğumuzda herkes daha iyi anlayacaktır. Fenerbahçe Başkanı olmak ağır bir sorumluluktur. Bizlerin Fenerbahçe'nin geleceğini belirsizliğe sokma hakkı yoktur. Biz bu günlere gelirken Fenerbahçe'mizi karanlık yollara sokmadık."

'FENERBAHÇE AİLEMİZİN BU RİSKİ ALMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın bahis şirketi olması ve bu sorunu çözmeden aday olması hakkında konuşan Ali Koç, "Sadettin bey, bahis şirketini satacağını, olmazsa kapatacağını söyledi. Buna da saygı duyarım. Mevzuat ve kanun net olmasına rağmen vicdanen rahatsızlık içermektedir. Sadettin bey, 2 gün ben bakanlığı arıyormuşum gibi bir hava yarattı. Sonra düzeltti. Siz spordan gelen bir aday olarak spor kulübü başkanı veya yönetici olmanıza engel teşkil ettiğini biliyorsunuz. Bunun tehlike oluşturacağını bilmenize rağmen devir işlemleri için neden Ağustos ayının sonunu beklediniz' Bu konu neden daha evvel önceliklendirilmedi. Kızınıza devretmeniz bu sorunu aşmıyor. Ben burada anlamakta biraz sıkıntı çekiyorum. Devretmenin ciddi bir süreci var. Yarın seçilmeniz halinde Pazartesi sabahı saat 09.00 itibarıyla Fenerbahçe başkanlık makamının inisiyatifi ve geleceği başkasının ellerinde olacağını biliyorsunuz. Biz niye bu riski alıyoruz? Rakibimizin aldığı bahis reklamıyla mücadele ederken Fenerbahçe Başkanı bahis konusundan işlem görürse nasıl bir durum oluşacağını hepiniz benim kadar anlıyorsunuzdur. İnşallah bunlar gerçekleşmez. Bu sorunu çözmeden aday olması ve seçilmesi Fenerbahçe'mizi bilinmeze götürme riski alınıyor. Fenerbahçe ailemizin bu riski almaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'BEN BU FETÖCÜLERLE EN ÖNDE SAVAŞTIM'

Sadettin Saran'ın Fikret Seçen ile locada maç izlediğini iddia etmesine cevap veren Başkan Koç, "Sayın Saran, 'Geçen sene sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en iyi insanıydım' dedi. Öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Sadettin bey siz girmek istemiyordunuz. Teşekkür de ettik. Fikret Seçen ile locada maç seyretmişim. Ben ne tanırım ne maç izledim. Ben bu fetöcülerle en önde savaştım. Ben sizi şu ana kadar bunlarla suçlamadım. Bu camianın 3 Temmuz ile ilgili hassasiyeti var. Siz sokağa dökülmediniz cop, gaz yemediniz. Kusura bakmayın büyük insafsızlık" sözlerini sarf etti.

Başkan Ali Koç açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

"Öyle bir iddiada bulundunuz ki; Fenerbahçeli yöneticiler çek veriyor sonra parasını geri alıyor. Fenerbahçe'ye benim dönemimde parasını veren kimse geri almamıştır. Bu iddia doğru değildir. 'Ali Koç para konuşuyor' diyorsunuz. Bunu demeniz normal. Çünkü siz kulübümüzün nereden nereye geldiğine vakıf değilsiniz. Fenerbahçe'de olmadığınız dönemde sizi Fenerbahçe'nin içinde, yanında, locada görmediğim için söylüyorum. Bizden yayın ihaleleri aldınız. Yeri geldi bizden aldığınız yayınları başka kuruma verdiniz. Biz 200-250 bin kombine satmışız bu dönemde. İptal edilen kombine sayısı 8 veya 9'dur. Yüzlerce, binlerce kombine iptal ediyormuşuz gibi bir hava yaratıyorsunuz."

'VURA VURA, KIRA KIRA ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Sezon sonunda şampiyon olacaklarını ve şampiyon olamamaları halinde Mayıs ayında hesaplaşacaklarını aktaran Ali Koç, "Yarın sandığa gideceğiz. Bu sadece bir seçim değil Fenerbahçe açısından gelecek tercihidir. Bu yürek bu canda attığı sürece Fenerbahçe'miz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hedefe ulaşmak için sizleri birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. ya günü kurtarmaya çalışan popülist söylemleri tercih edeceğiz ya da bağımsız güçlü, şampiyon bir Fenerbahçe'nin yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Bir taraftar olarak benim de başkandan tek arzum takımı şampiyon yapmasıdır. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Bunu yaparken de yapıyı, trolleri, karanlık elleri, Fenerbahçe'ye saldırmayı rant kapısı haline getirenleri vura vura, kıra kıra şampiyon olacağız. Olmazsak da Mayıs'ta hesaplaşırız. Artık karar sizlerin. Tüm camiamızı kulübümüze sahip çıkmaya çağırıyorum. Kongre üyelerimizden isteğim kırgınlıkları değil yarınlarımızı düşünmeleridir. Gelin bu yolculuğu birlikte sürdürelim. Çocuklarımıza, torunlarımıza bağımsız, güçlü ve şampiyon Fenerbahçe'yi birlikte bırakalım. Biz birlik olduğumuzda Fenerbahçe'nin önünde kimse duramaz. Yarın başkan kim olursa olsun onun etrafında kenetlenelim. Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe" diyerek sözlerini noktaladı.