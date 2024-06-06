Ali Koç: Belki bu takım 99 puan alamayacak ama şampiyon olacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesinde kongre üyeleriyle bir araya geldi. Başkanlığa tekrardan aday olan Ali Koç'un İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıya yönetim kurulu ve kongre üyeleri katıldı. Seçim kampanyası hakkında bilgiler vererek sözlerine başlayan Koç, "Camiamız bir ve bütün olduğunda bizi durduracak bir kuvvet yok. Bunu test ettiler ve cevaplarını da aldılar. Yoğun bir kampanya dönemi geçirdik. Birçok şehre gittik. Yüksek katılım sağlandı. Yaptıklarımızı, yapmak istediklerimizi, yapamadıklarımızı çeşitli ortamlarda paylaştık. Bu seneki kampanya farklı oldu. Hem yarışa geç girmem hem de takımlarımızın yarışlarının devam etmesi sebebiyle kampanyamız kısıtlı oldu. Seçildiğimiz takdirde gidemediğimiz yerlere de gideceğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"BİLEREK, İSTEYEREK HİÇBİR YANLIŞ YAPMADIK"

Başkanlık süresi boyunca yaptıkları hatalardan dersler çıkardıklarını söyleyen Koç, "6 sene boyunca yönetimdeki arkadaşlarımla Fenerbahçe'nin geleceği açısından kritik öneme sahip başarılar elde ettiğimiz gibi, bazı alanlarda da istediğimiz yerlere gelemedik. Süreç içerisinde birçok kongre üyemiz de yeri geldi hoca tercihi yeri geldi kadro planlaması konularında bize şikayetlerini ulaştırdı. Şundan emin olabilirsiniz ki bunların bir daha yaşanmaması için bütün tecrübeyi kazandık. Siz de bunun emarelerini son 2 senede görmüşsünüzdür. Biz bilerek, isteyerek hiçbir yanlış yapmadık. Kimse bizim niyetimizi sorgulayamaz" ifadelerini kullandı.

2018 yılında başkanlığa seçildiğinde kulübün maddi durumunun çok kötü olduğunu yineleyen Başkan Ali Koç, "Kulübü aldığımız noktayı hepiniz biliyorsunuz. Alacaklarımız temlikliydi, geldiğimizde 17 milyon Euro ödemek zorundaydık. Kadro değerimiz, rakiplerimizin kadro değerinin altındaydı. 612 milyon Euroluk borç yükümüz vardı. 2018'de göreve geldiğimizde o zamanki başkanımız, kendi ifadesiyle 'Fenerbahçe batmış' dedi. UEFA'nın açıkladığı rapora göre Avrupa'nın maddi durumu en kötü kulübüydük. Yüz milyonlarca Euro geliri olan kulüplerden daha fazla borcumuz vardı. Biz biliyorduk ama bu kadar olduğunu bilmiyorduk. Kulübümüzü bu duruma düşürenler, durumun vahametini kavrayamayan insanlardı" şeklinde konuştu.

"BUGÜN FENERBAHÇE'YE ADAY OLMAK DAHA KOLAY"

Başkanlığı boyunca gelir kalemlerinde yaşanan olumsuz gelişmelere değinen Koç, "6 yıllık yayın geliri kaybımız 100 milyon dolar. Biz mi kur sabitlemesi yaptık? Bunu federasyon yaptı. Pandemide 80 milyon dolar kaybımız var. Faizler uçtu gidiyor. Bir de her şey çok güzelmiş gibi pandeminin ortasında hükümet vergileri yüzde 40'a çıkardı. Bunu da yönetmek zorunda kaldık. Bu sene de yüzde 50 gelirimiz bankalara gitmektedir. 1 bilemedin 2 aylık maaş borcumuz var. Bunları da en kısa zamanda kapatacağız. Tüm bu olumsuz etkenlere rağmen kaynaklar yaratarak gemiyi doğru istikamete çevirdik. Finansal prangalarımızı attık. Daha çok yolumuz var ama tünelin sonundaki ışığı görebiliyoruz. Bugün Fenerbahçe'ye aday olmak daha kolay. Keşke biz 1 sene sonra aday olsaydık. Onlar kaybederek kral çıplak durumundan kurtuldular" yorumlarında bulundu.

Finansal anlamda önlerindeki birçok engeli kaldırdıklarını ifade eden Ali Koç, "Engelden kurtulduğumuzda kurduğumuz bu seneki kadroyu gördünüz. Önümüzdeki sene daha iyi olacağız. Bundan sonra yolumuz açık. Transferlerdeki başarımızı görüyorsunuz. Geçen sene 56 milyon Euroluk transfer gelirimiz var. Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitme durumu konuşan bir noktaya geldi. Tarihimizin en güçlü ve değerli kadrolarından birini kurduk. Ne Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığında ne de 2000'den sonraki 24 yıllık süreçte 90 puan aşılmamıştı. Biz herkesi yendik ama sistemi yenemedik. Biz gelene gidene 3-5 atarken, rakibimiz birçok maçı 1-0 kazandı. Sezon sonunda açıldılar. Hakem seminerinde sızdırılan videoyu hatırlayın" dedi.

Sponsorluk gelirlerini ilk geldikleri güne göre çok yüksek oranlarda artırdıklarının altını çizen Başkan Ali Koç, "2018 yılında 7 sponsorumuz vardı. Sarı meleklerin hiç sponsoru yoktu. 18.7 milyon Euro sponsorluk gelirimiz vardı. Bugün geldiğimiz noktada 42 sponsorumuz var ve boş yerimiz yok. 48 milyon Euro'ya yakın da gelirimiz var. Şu anda yüzde 35-40 civarında Koç grubunun sponsorluğu var. 'Benim bir kuruş alacağım yoktur' dedim. O alacağın neden bilançoda durduğunu da anlattım. Çıkmış tehdit ediyor, mahkemeye vereceğim diye. Fenerium, 2018 yılında 22 milyon Euro ciro yaparken şimdi 47.5 milyon Euro. Şimdi 27 milyon Euro kar sağlıyor. Yarım milyon forma sattık. İnşallah seneye şampiyon olduğumuzda milyonları görürüz" diye konuştu.

"BELKİ BU TAKIM 99 PUAN ALAMAYACAK AMA ŞAMPİYON OLACAK"

Futbol A takımının gelecek sezon şampiyon olacağına inandığını belirten Koç şöyle konuştu:

"Şöyle bir düşünce olabilir, Mourinho geldi bütün parayı buraya mı harcadınız. Tabii ki bütün bütçemizi harcamadık. Hocamızın bütçesinde sponsor çıkacak. Biri gönülden bize bağlı iş adamlarımız. Ayrıca hocamız da 'Her sene 4 sponsor bulun ben reklam filmlerinde yer alacağım' dedi. Takımımız güçlü. Yapacağımız takviyelerle Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız. Belki bu takım 99 puan alamayacak ama bu takım şampiyon olacak."

"ADAMA BORÇ TAKMIŞLAR"

Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine gelen taraftarlara teşekkür eden Ali Koç, "Sadece 21 saatlik bir çağrıyla 35 bin kişi stadı doldurdu. Mourinho'nun buraya gelmesini bir işaret fişeği olarak görün. Fenerbahçe için büyük işler yapacak. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Şimdiden ailemizin bir parçası oldu. Mourinho transferi sadece rakip kulüplerin değil Aziz Yıldırım'ın da dengesini bozmuş olacak ki son söylenenler kabul edilebilir değil. Açıktan menajere para vermişlerdir, dedi. Bir hocanın bizi seçebileceğini kabul etmiyor. Bugün de bir yönetici çıkmış, 'Biz biliriz o adamı (Jorge Mendes) diyor' Biz buna anlam veremedik en başında. Sonra gerçek ortaya çıktı. Adama borç takmışlar. 2014 yılında Bruno Alves transferinde ödememişler. Sonra biz ödemişiz" şeklinde konuştu.

"NE SİZİ KANDIRIRIZ NE DE KENDİMİZİ"

Popülist söylemlerle hareket etmediklerinin altını çizen Ali Koç, "Mourinho'nun şimdiden yarattığı heyecanın farkındayız. Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermek durumunda kalmayacağız dedim. O süreç başladı. İlk adımı attık, devamı kısa süre içerisinde gelecektir. Biz popülist projelerle size gelmiyoruz. Anlaştık diyorsak anlaşıyoruz. Onu da imzayı attıktan sonra söylüyoruz. Anlaştık, geldi. Biz İngiltere, Almanya'ya gidip haber yaptırmayı bilmiyor muyuz? Biz öyle şeyler yapmayız. Ne sizi kandırırız ne de kendimizi" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDEN SONRA EN ÇOK KONUŞULAN KONU BİZ OLMUŞUZ"

Jose Mourinho'nun gelişinin ardından dünya çapında çok daha fazla konuşulur hale geldiklerini belirten Koç, "Sadece ülke sınırlarında değil dünya üzerinde saygı gören, Fenerbahçeli olmayanların da maçlarını izlediği, dünya çapında tanınan oyuncuları olacak, sürdürebilir bir başarı sağlayan bir takım haline gelmek istiyoruz. Şimdiden bu gerçekleşmeye başladı. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra en çok konuşulan konu biz olmuşuz. Borsada değerimiz uçmuş. Taraftarlarımız bize güvensin. Belki gözlerinizde krediyi tükettik ama ben size mahcubum. Beni en çok şampiyonluklar değil 'İyi arkasında durmuşuz' demeniz mutlu edecek" diye konuştu.

Tekrardan başkanlığa seçilmeleri halinde amatör branşlara yaptıkları yatırımları sürdüreceğini söyleyen Ali Koç, "Sadece futboldan ibaret bir vizyonumuz yok. Takım oyunlarında da olimpik branşlarda da yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu sene olimpiyatlar için şu ana kadar alınan kotanın yüzde 25'i yine Fenerbahçe sporcularına ait. Ezeli rakiplerimize karşı üstünlük sağladık. Bu yatırımlar aynen devam edecek. Dünyanın en büyük kulübü sloganını yaşatmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, seçilmeleri halinde Ülker Stadyumu'nun çatısında 'Mustafa Kemal Atatürk' yazacağını belirterek, "Kazandığımız takdirde stadımızın çatısındaki görseli değiştireceğiz. Resmiyette bize bunu versinler ya da vermesinler önümüzdeki sezon stadımızın üstü bu şekilde olacak. Stadımızı ve taraftarlarımızın yaratacağı baskı konusunda fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım. Bizim baskıyı rakiplerimize ve hakemlere karşı kurmamız lazım" açıklamasında bulundu.

"BU SEÇİMLERİN ZORBALIKLA SONA ERMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hafta sonu yapılacak olan seçimlere değinen Ali Koç, "Kazanan kim olursa olsun kazanan Fenerbahçe olsun. Bizler de sizlerin tarafında olursak şayet bizim de çorbada tuzumuz olacaktır. Bu sene inşallah yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de yazılacak başarı hikayesini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Sağlam bir finansal yapı, sürdürülebilir başarı için olmazsa olmazdır. Eski yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Bu süreçte bir gram şaşmayan, en kötü günde bile sabah kalkıp kulübe gelen tüm arkadaşlarıma camiamız adına teşekkür ediyorum. Cumartesi günü sizden bir ricamız var. Etrafınızda tanıdığınız kongre üyeleriyle erkenden stada gelin. Provokasyon ve kötü tezahürat olacaktır. Siz tepki vermeyin. Bana bakın, biz tepki verirsek verin. Bu seçimlerin zorbalıkla sona ermesine izin vermeyeceğiz. Biz onlar gibi değiliz, olmamalıyız. Sakin olun, biz kazanacağız. Biz birleşmek durumundayız" dedi.

Toplantı, Başkan Ali Koç'un seçilmeleri halinde yeni yönetiminde yer alacağı isimleri tanıtmasının ardından sona erdi.