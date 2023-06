Ali Koç: "Başarı istiyorsak Fenerbahçe haklarını hep beraber savunmamız lazım"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:

"İyi niyetle elimizden geleni yapmaya çalışırken, altımızı oyanlar aday olun, geri çıkalım"

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya birlik çağrısında bulunarak, "Biz başarı istiyorsak yönetimle yüksek divan kurulunda teknik kadro diğer branşlarda silkelenip Fenerbahçe haklarını hep beraber koruyacağımıza vakıf olacağız" dedi.

Fenerbahçe 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantıda açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen eleştiriler ile ilgili herkesin kendisiyle yüzleşmesi gerektiğini söyleyen Koç, "Pek çok şeyin haklılık payı çok yüksek. Büyük resimden baktığımız zaman burada bazı büyük resimde işin rehaveti Fenerbahçe yönetiminin kimlerden oluştuğuna Fenerbahçe'nin yaşadıklarını göz önünde bulundurduğunuz zaman tekrar nelerle karşılaştığımızı nasıl aşabileceğimizi konuşmamızda fayda var. Eminim ben de sizin tarafınızda olsam bugünkü tabloyla benzer düşüncelerle olacağım aşikardır. Ancak hepimiz kendimizle yüzleşmemiz lazım. 'Pazara kadar değil mezara kadar', 'Yensen de yenilsen de' kültüründen yetişmiş insanlar olarak yaşadıklarımız sorgulayalım. Geçmişte karşılaştırmalar yapıyoruz. Bugünün geçmişten farklı olduğunu bugünün düzenin böyle olduğunu unutmamanızı rica ediyorum" şeklinde konuştu.

"Gelirimizin yüzde yüzü TL, giderimizin yüzde 80'i kur üzerinden"

3 Haziran 2018 tarihinden bu yana yaşanan olumsuzluklara rağmen her branşta en tepeyi hedeflediklerini hatırlatan Başkan Koç, "3 Haziran 2018 Euro 4,53, 17 Haziran 2023 Euro 25,85. Gelirimiz yüzde yüzü TL giderimiz yüzde 80 kur üzerinden. Futbolcu vergisi yüzde 15'idi. Sanki ekonomi iyi ama bizim her bir futbolcumuza belli bir seviye üstü maaş alan vergiler 15'ten 40'a çıkmıştır. İlk sene ciddi yararlandığımız stopaj 70- 80 milyon TL iade alırken, 2020 yılında kesildi. Şu an tekrar yürürlüğe girdi eskiden yüzde yüzü geri alıyorduk şimdi yüzde 50'sini alacaksınız diğer yüzde 50'sine Gençlik ve Spor Bakanlığı karar erecek dendi. Tüm kulüpler bu vergiyi ödemekte imtina ediyorlar" diye konuştu.

"Kombinede yüzde 300 zam nerden çıktı bilmiyorum"

Kombine gelirlerine de değinen Ali Koç, "En önemli gelir kaynaklarından biri bilet. Bazı arkadaşlar yüzde 300 zamdan bahsediyorlar. Bunlar nerden çıktı bilmiyorum o alanda ne kadar gerilediğimizi de ifade edeceğim. Yüzde 300 zam yoktur. Diğerleri gibi biz de zam yapmak zorundayız. 2017-2018 sezonunda sattığımız en düşük kombine 312 Dolar'dı. Geldiğimiz noktada sattığımız en düşük kombine 180 Dolar. Ortalama kombinelere bakınca bugün 531 Dolar. Stadımızdaki en yüksek kombine bedeli 5 sene önce 2 bin 670 Dolar iken bugün bin 672 Dolar'a düşmüştür" değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe 12-14 milyon Dolar yayın geliri almakta"

Yayın gelirlerinin düştüğüne değinen Başkan Koç, "2017-2018 sezonunda kulübümüz yayıncıdan TFF üzerinden aldığı rakam 41.5 milyon Dolar'dı. O zaman 450 milyon Dolar olan pay bugünlerde 115 milyonlara düşmüştür. Bizim aldığımız 41.5 milyon Dolar'dan bugün aldığımız bedeller 14 milyon Dolar civarındadır. Sportif başarı ile alakası yoktur. Bu 'TFF ihaleye fesat karıştırdı' diyebilecek seviyedir. 40 küsür milyon Dolar alan Fenerbahçe 12-14 milyon Dolar civarlarında yayın geliri almakta" şeklinde konuştu.

"Her zaman taraftarın içinde olan insanım"

Başkan Ali Koç, sosyal medyada yer alan bir görüntüsüne gelen eleştiriyi cevaplayarak, "3 saniyelik videolarla bu yorumu yapmanız beni üzmüştür. Aleyhte tezahürat olacak diye sahadan son futbolcu ayrılana kadar içeri kaçmayan, taraftarından uzak olmayan, sokağa çıkınca taraftar içinde olan insanım. İyi haber, haber değildir, kötü haber, haberdir. Bazı olumsuz şeyler var ama ben size yüzlerce olumlu şey gösterebilirim" açıklamasında bulundu.

"Beşiktaş maçında da aynısı yaşandı deplasman yasağı Fenerbahçe'ye geldi"

Sarı-lacivertli taraftarların birlik beraberlik içinde reaksiyon vermediğinin altını çizen Ali Koç, "Siz kime dişinizi gösteriyorsunuz. İnşallah konuşmanın sonunda bu camianın en büyük rakibinin kendisi olduğunu bu camiaya en büyük zararı kendisi verdiğini kanaatine varırsınız. 6 sezon içinde 3 defa şampiyonluğu son maçta kaybetmiştir. 2'si de kendi stadımızda. 2006'da oynanan Denizli maçı bugünün dünyasında nerde olursa olsun o maç bitirilmezdi. Dünyada 6 senede 3 kez şampiyonluğu son maçta kaybetmiş takım söyleyin. Ülkesini hedef almış bir terör örgütünün saldırdığı bir kulüp söyleyin. 2012'de yine son maç şampiyonluk gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk kuvvetleri Fenerbahçe taraftarını hedef alıyor. 4 Nisan 2015 otobüsümüzün kurşunlanması. Dünya spor tarihini direkten döndüğü gündür. Dünyada kaç kulüp deplasmandan havaalanına giderken ölümle burun buruna kalmıştır. Daha ayıbı bunun bugüne kadar ortaya çıkarılmamasıdır. Allah, TFF'ye bir daha saldırı olduğunu göstermesin ama öbür gün yaka paça aldılar. Kaçınız bunun mücadelesini verdiniz. Niye devlet bu kadar rahat çünkü Fenerbahçe camiasından reaksiyon yok. Faili meçhul kalması bizim ayıbımız değil Türkiye Cumhuriyeti'nin ayıbıdır. Kayseri deplasmanında taraftar yasağı yedik hepiniz gördünüz neler olduğunu. Kendi stadımızda Kasımpaşa maçında siyasi sloganlar atıldı. Beşiktaş maçında da aynısı yaşandı deplasman yasağı Fenerbahçe'ye geldi. Niye sadece Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe, Kayseri deplasmanına giderse ülke çapında kaos olacak diye mahkeme evraklarına girdi" ifadelerini kullandı.

"Başarı istiyorsak Fenerbahçe haklarını hep beraber korumamız lazım"

Başarının Fenerbahçe haklarını hep beraber savunulduğunda geleceğini vurgulayan Koç, "Bizden önceden niye futbolun paydaşlarının aylarca yıllarca konuştuğu unutamadığı hataların olduğu direkt müsabaka sonuçlarını sezon sonunda da şampiyonluğu etki altına alan hatalar niye hiç Fenerbahçe lehine olmuyor. Aksine niye Fenerbahçe aleyhine oluyor. Bunları düşünün. Ne Aziz Yıldırım ne Ali Koç ne bundan sonraki başkanlar. Bu saydıklarımı bugünün yönetimine mal ediyorsanız diyecek bir şeyim yok. Hepimizi ilgilendiren konudur. Buraya çıkan insanlar buna değinmişlerdir. Biz başarı istiyorsak yönetimle yüksek divan kurulunda teknik kadro diğer branşlarda silkelenip Fenerbahçe haklarını hep beraber koruyacağımıza vakıf olacağız" dedi.

"İyi niyetle elimizden geleni yapmaya çalışırken altımızı oyanlar aday olun, geri çıkalım"

Bazı Fenerbahçe taraftarlarının kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili de konuşan Başkan Koç, "Bu görüşe de saygı duyuyorum. Sizlere de camianın bazı kesimlerinin değişim arzusuna kayıtsız kalmadım. Niye aday çıksın kongreye gidelim dediğimi anlatayım. Bu sene garip bir sene. Dünya Kupası arası oldu. Daha önce alışmadığımız bir ara sonra deprem vesilesiyle 4 hafta ligler durdu arkasından seçimler, ikinci tur maçlar ve takvim. Bu yüzden aday çıkmayacağı ortamda genel kurula gitmek önümüzdeki sezon planlamasında risk oluşturmasını 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Sizlerin sorması gereken değişim isteyenlerin sorması gereken soru 'Niye biri çıkmıyor'. Özellikle Fenerbahçe kötü gittiğinde lokantalarda heyecanlı, mutlu görüntü verenlerin esip gürleyen arkadaşlarıma söylüyorum. Biz burada şahsım ve yönetim kurulu üyelerimizle hata da olsa haksızlıklarımız da olsa ağır başarısızlık da olsa iyi niyetle elimizden geleni yapmaya çalışırken altımızı oyanlar aday olun geri çıkalım. Bu durumda olmak ne kadar zor biliyor musunuz? İçimizdeki durumdan zevk mi alıyoruz. İsteyerek mi yapıyoruz" şeklinde konuştu.