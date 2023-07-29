Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın söylemlerine cevap verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın söylemleriyle camiaya ayar vermeye çalıştığını belirterek, "Başkan siz hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ancak hiç de cesur olmayan bir lidersiniz." dedi.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın daha önce yaptığı açıklamalarla ilgili cevap niteliğinde ve eleştiri boyutu yüksek açıklamalarda bulundu.

Geçmişte başkanlık yapmış, yönetimde bulunan kişilerin mevcut yönetimin altını oymasının ve gerginlik yaşanmasının en çok rakipleri motive ettiğini belirten Koç, "Eski başkanımız, zaman zaman söylemleriyle ya da yancılarının söylemleri ile camiaya ayar vermeye çalışıyor. Aziz Yıldırım, yanındaki yancılarıyla birlikte küçük bir hayal dünyasının içinde yaşıyor. İnanın bütün aklıselim Fenerbahçeliler, sizin derdinizin Fenerbahçe'nin iyiliği, başarısı olmadığını gayet açık şekilde biliyor. Çünkü 20 yıllık efsane bir başkan olarak gerçekten Fenerbahçe'nin bekasını düşünüyor olsaydınız çok daha farklı duruş ve söylem içinde olurdunuz, net." diye konuştu.

"Benim için Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır"

Yapılanları bir tiyatronun parçası olarak gördüğünü de aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Kamuoyu önünde karşıma çıkma cesaretini gösterirseniz, her söyleminize tek tek yanıt verebilirim. O güne kadar benim için Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır. Başkan siz hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ancak hiç de cesur olmayan bir lidersiniz. Biraz iyi kalpli olsaydınız, iyi niyetli olsaydınız fair-play ruhuna sahip olsaydınız, yıllarca savunduğunuz düşüncelerinize ters düşmeyerek Fenerbahçe Spor Kulübüne yapılan eleştirileri dışarıda değil, gelip kongre üyelerimizin önünde yapardınız.

Fenerbahçe'de 20 yıllık başkanlık yapmış kişiye otopark yeri vermeyeceğim. Olacak iş değil. Olağan ekim ayı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılmanızı dört gözle bekliyorum. Fiziksel olarak gelirseniz, neler olacağını hep birlikte görürüz. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliği için elini taşın altına koyacak herkese ihtiyacımız var. Siz bu kervana katılmak isterseniz, en büyük adımı ben ve benim yönetim kurulumuz atacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın."