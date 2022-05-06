Ali Koç: "427 gündür için 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. - Haberler

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Ali Koç: "427 gündür için 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ali Koç: '427 gündür için 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık.

Ali Koç: "427 gündür için 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık.

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Ali Koç: "427 gündür için 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. 6 Mart 2021, 28 şampiyonluk. 30 Aralık 20212 Süper Kupa başvurusu, üzerinden 127 gün geçti. 31 Ocak 2022'de Trabzonspor'un resmi sitesinden 2010-11 şampiyonu ibaresinin kaldırılması için başvurduk." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aralık, Mart, Spor, Haberler

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