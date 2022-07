Ali Koç: 100'üncü yılda şampiyonluk Fenerbahçe'ye yakışacaktır

"Şansımız bol olsun istiyorum"

"TFF'ye elimizden gelen yardımda bulunmaya çalışacağız"

Uğur Dündar: Her birimizin alın teri olan o yıldızlar

Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Şu anki imkanlarımız çerçevesinde Türkiye'ye gelebilecek en iyi hocayı getirdiğimize inanıyoruz. Bunu yapmak kolay değil ama bir hoca gelecek, her şey toz pembe olacak diye bir şey yok. İnanıyorum ki yeni hoca liderliğinde mutlu sona ulaşacağız" dedi.

"Daha bismillah demedik. Şu anki imkanlarımız çerçevesinde Türkiye'ye gelebilecek en iyi hocayı getirdiğimize inanıyoruz. Bunu yapmak kolay değil ama bir hoca gelecek, her şey toz pembe olacak diye bir şey yok. İnanıyorum ki yeni hoca liderliğinde mutlu sona ulaşacağız. Tabii ki uzun sezonda iniş çıkış olacaktır, hiç kimse bir ligin bütün maçlarını kazanarak şampiyon olmuyor, böyle bir şey dünyada görülmemiştir. Bir kere biz 67 yılında namağlup şampiyon olmuştuk. Her zamandan daha çok kenetlenmeniz, her zamandan çok destek vermeniz lazım, hesabını sezon sonunda yapacağız. Daha bismillah demeden dakika bir gol bir misali, camiamız nezdinde sosyal medyada malum hesaplar çalışmaya başladılar. Bir kaç gün önce hocamızı istifa ettirdiler. Bana ve yönetime etkisi yok. Ama inanıyorum ki, samimi, iyi niyetli, sadece Fenerbahçe başarısını isteyen, satır aralarını okuyamayan, bu furyaya katılabilen taraftarlar oluyor. Kenetlenin. Tribünlerin nasıl olduğunu hepiniz gördünüz. Bunlar Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürecektir. Hep beraber tüm branşlarda kazanalım ve takımımıza en büyük desteği verelim."