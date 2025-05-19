Ali Gürbüz'den Özür Mesajı

Ali Gürbüz'den Özür Mesajı
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2025 sezonu Manavgat Yağlı Güreşleri'nde men cezası alan başpehlivan Ali Gürbüz, yaptığı davranış sonrası özür diledi. Gürbüz, sosyal medya hesabından, olayların gelişiminden dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2025 sezonunun ilk etabı 12. Geleneksel Manavgat Yağlı Güreşleri'nden men edilen başpehlivan Ali Gürbüz, özür mesajı paylaştı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesindeki Manavgat Yağlı Güreşleri'nden sergilediği davranış sonrası çeyrek final öncesi men cezası verilen ve disiplin kuruluna sevk edilen Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CW Enerji Ligi Manavgat Güreşleri'nde çırağım, yeğenim İlker Durmuş'un güreşinde verilen kararı yanlış bulduğum için kuleye çıktım. Fakat sonrasında yüksek nabızla fevri bir çıkış gösterdim. Haklıyken kendimi haksız duruma düşürdüm. Ama olayların menzilinin şaştığını gördüğüm için gereken lüzum üzere güreşe büyük emek veren kıymetli Federasyon Başkanı'mızdan, kıymetli Belediye Başkanı'mızdan ve maalesef kendimden mahrum ettiğim aziz seyircimden özür diliyorum."

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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