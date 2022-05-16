Ali Gücüm: Fatih Terim gibi bir ekole sabredilmemesi hataydı - Haberler

GALATASARAY'ın eski yöneticilerinden Ali Gücüm, Galatasaray'da Fatih Terim'e sabredilmediğini, bunun sonucunda başarısızlık yaşandığını söyledi. Gücüm, " Fatih Terim, yaşadığı müddetçe, Galatasaray'ın doğal teknik direktörü ve başkan adayıdır" dedi.

Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi'nin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiği spor söyleşilerinin konuğu, Galatasaray'ın eski yöneticisi Ali Gücüm, Florya Tesisleri eski müdürü Fahri Yılmaz ve Galatasaray'ın eski menajeri ve tercümanı Mert Çetin oldu. Söyleşiye, Türk futbolunun unutulmaz hakemlerinden Mustafa Kamil Abitoğlu, Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş da katıldı. Ali Gücüm, Fahri Yılmaz ve Mert Çetin, mesleki tecrübelerini üniversite öğrencileriyle paylaştı. Üniversite öğrencilerine okul ve iş hayatı ile ilgili önerilerde bulunan konuklar, öğrencilerin Galatasaray ile ilgili sorularını da yanıtladı.

Takımın alt yapısının gelişmesi için çok çabaladıklarını söyleyen Fahri Yılmaz, alt yapıda görev alan futbolcularla özel ilgilenilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Spor