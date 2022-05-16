Ali Gücüm: 'Fatih Terim gibi bir ekole sabredilmemesi hataydı'

Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi'nin bu yıl 3.'sünü gerçekleştirdiği spor söyleşilerinin konuğu Galatasaray eski yöneticilerinden Ali Gücüm, Fahri Yılmaz ve Galatasaray'ın eski menajeri ve tercümanı Mert Çetin oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim'e sabredilmediğini, bunun sonucunda takımda başarısızlığın yaşandığını söyleyen Ali Gücüm, "Fatih Terim, yaşadığı müddetçe, Galatasaray'ın doğal teknik direktör ve başkan adayıdır" dedi.

"TECRÜBELERİNİ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞTILAR"

Alanya HEP Üniversitesi Şebnem Köseoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye; Türk futbolunun unutulmaz hakemlerinden Mustafa Kamil Abitoğlu, Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş da katıldı. Galatasaray yönetimine önemli katkılar sağlayan Ali Gücüm, Fahri Yılmaz ve Mert Çetin; mesleki tecrübelerini üniversite öğrencileriyle paylaştı. Üniversite öğrencilerine okul ve iş hayatı ile ilgili önemli önerilerde bulunan konuklar; öğrencilerin Galatasaray ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

"FATİH TERİM'E SABREDİLMEMESİ HATAYDI"

Galatasaray yönetimine önemli katkılar sağlayan Ali Gücüm ve Fahri Yılmaz, Galatasaray'ın kötü sezon geçirmesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da Fatih Terim'e sabredilmediğini, bunun sonucunda takımda başarısızlığın yaşandığını söyleyen Ali Gücüm, "Galatasaray'ın yeni yönetimi tekrar Fatih Terim'le çalışmalı mı?, Fatih Terim, yaşadığı müddetçe, Galatasaray'ın doğal teknik direktör ve başkan adayıdır. Hiç bir yönetim, hiç bir yapı bunu değiştirecek güce sahip değildir. Çünkü Fatih Terim buraya emekleriyle geldi. Yönetimlerin tercihleri ve Fatih Terim'in tercihleri farklı olabilir. Ben bir Galatasaraylı abiniz olarak, Fatih Terim'i Galatasaray'da her zaman görmek isterim. Fatih Terim'in Galatasaray'daki hizmetinin herhangi bir mevkisi yoktur. Bugün Fatih Terim altyapıya da girebilir, başkanlık da yapabilir, danışmanlık da yapabilir. Dünyanın neresinde olursa olsun, Galatasaray'ın ona ihtiyacı olduğu zaman, bir telefonla her zaman hizmet eder. Fatih Terim'e sabredilmediği bir gerçek! Bunun da sonuçlarını maalesef kötü neticelerden görüyoruz. Fatih terim gibi bir ekole sabredilmemesi hataydı. Bir teknik direktörün başarısızlık kredisi varsa o zaten Fatih Terim'dir. Galatasaray futbol tarihinin kötü sezonlarından bir zamanını geçiriyor. Futboldan sorumlu yönetici olarak ben alıyorum sorumluluğu. Her kurumun kişinin uzun tarihinde başarılı ve başarısız alanlar olduğu gibi, yaşayan bir organizma olan futbol takımının mutlaka başarılı ve başarısız sezonları vardır. Birçok sebebi var başarısızlığın. Herkeste olduğu gibi Galatasaray'a düşen, bunun sebeplerini çok ciddi irdeleyerek, önümüzdeki sezonlara daha iyi hazırlanmak" diye konuştu.

"HERKES ANTRENÖR OLMAK İSTİYOR"

Fatih Terim döneminde Florya'da Tesis Müdürü olarak görev yapan Fahri Yılmaz; Türk ve dünya futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Avrupa'daki kulüp yöneticilerinin, Türkiye'ye göre profesyonel davrandığını, takımda önemli yerlerde görev yapan kişilerin futboldan anlayan kişiler olduğunu söyledi. Türkiye'de durumun farklılığına dikkat çeken Yılmaz, "Ben 47 senedir bu camianın içerisindeyim. Futbolun içerisinde üniversite mezunu gençlerimiz de var ama maalesef onlar da kendilerini geliştirmek için bir şey yapmıyorlar. Böyle olursa bir yere varamayız. Biz futbolun kaderini değiştirdik. Bizde herkes antrenör olmak istiyor. Oysa futbolda antrenörün haricinde başka şeyler de var. 800'e yakın nöbetçi antrenör var. Bir takım kötü gidiyor, hemen antrenör değişiyor. Başka branşları seçen yok" diye konuştu. Takımın altyapısının gelişmesi için çok çabaladıklarını söyleyen Fahri Yılmaz, altyapıda görev alan futbolcularla özel ilgilenilmesi gerektiğine vurgu yaptı. 1 saat süren söyleşi sonunda Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş, Rektör Vekili Ebru Gülbuğ Erol ve Genel Sekreter Bahar Sivri konuklara teşekkür plaketi hediye etti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor