Ali Eraslan, ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'te teknik direktörlük görevine Ali Eraslan getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev alan Ali Eraslan, kadın futbol takımının yeni teknik direktörü oldu.

Ali Eraslan daha önce Sevilla, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü gibi çeşitli kulüplerde de antrenörlük yaptı.