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Ali Cengiz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu

Ali Cengiz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu

Spor Haberleri

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz, finalde Macar rakibi Istvan Takacs'a 5-2 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz, finalde Macar rakibi Istvan Takacs'a 5-2 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda mindere çıkan Ali Cengiz, 1-8 turundan başladı ve Hollandalı rakibi Marcel Sterkenburg'un müsabakadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Azerbaycanlı Islam Abbasov ile çekişmeli bir müsabaka sergileyen Cengiz, 1-1'lik skorla adını yarı finale yazdırdı. Milli güreşçi yarı finalde karşılaştığı Gürcü Lasha Gobadze'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Macar rakibi Istvan Takacs'a 5-2 mağlup olan Ali Cengiz, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hırvatistan ali cengiz Spor Haberler

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