Ali Ay Bursaspor Başkanlığından Vazgeçti

Bursaspor'da yeniden başkan adayı olmak için girişimlerde bulunan Ali Ay, son yaptığı açıklamada bu kararından vazgeçtiğini söyledi. Ay, "Mevcut başkanın ısrarla devam edecekleri yönündeki net kararını duyduktan sonra çalışmalarıma bugün itibarıyla son vermiş bulunmaktayım" dedi.

Ali Ay'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "Değerli Bursasporlular, bugün Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Sayın Galip Sakder'in daveti üzerine Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Günay ile bir araya geldik. Sayın Sakder ve Günay ile camiamızda yaşanan kaosun son bulması adına yapılan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, mevcut başkana özelikle yeniden genel kurul kararı alıp almayacaklarını sordum. Sayın Günay, yönetim kurulu olarak görevlerinin başında bulunduklarını ve kesinlikle gündemlerinde genel kurul kararının bulunmadığını hem tarafıma hem de Sayın Sakder'e net dille ifade etti. Günay'ın görüşmede ayrıca Bursaspor Kulübü'nde önceki dönemlerde görev alan yönetim kurullarıyla alakalı yasal süreç başlattıklarını ve bu süreci devam ettireceklerini söylemesi üzerine ben de kendisine "Ben dahil herkesle ilgili ne yapman gerekiyorsa yapabilirsin" karşılığını verdim. Sonuç olarak daha önceki açıklamalarımda üzerine basa basa belirttiğim gibi kaos ortamı kulübümüze zarar veriyor. Ben de Bursaspor camiasında kaosun bir parçası olmak istemiyorum. Mevcut yönetim kurulunun olası genel kurul kararı alması halinde göreve talip olduğumu belirtmiş ve akabinde gerekli hazırlıklara başlamıştım. Bursaspor'umuzu yeniden eski günlerine döndürmek adına yaptığımız çalışmalar devam ederken mevcut başkanın ısrarla devam edecekleri yönündeki net kararını duyduktan sonra bu çalışmalara da bugün itibariyle son vermiş bulunmaktayım. Camiamızın değerli paydaşlarının bilmelerini isterim ki; açıklamamdan bugüne kadar elimden gelen tüm gayreti gösterdim. Bir Bursaspor sevdalısı olarak bundan sonraki süreçleri de yakından takip edeceğimi bilgilerinize sunarım." - BURSA