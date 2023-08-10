Ali Akman, Belçika'nın Dender Takımına Transfer Oldu
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Eintracht Frankfurt'un Türk oyuncusu Ali Akman, Belçika'nın 2. Lig takımı Dender'e transfer oldu. Geçen sezon Göztepe'ye kiralık verilen Akman, İzmir ekibinde gol kaydedememişti.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt'un Türk oyuncusu Ali Akman, Belçika'nın 2. Lig takımı Dender'e transfer oldu.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, "21 yaşındaki forvet, Belçika'nın 2. Lig takımı FCV Dender EH'ye katılmak için Eintracht Frankfurt'tan ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon Göztepe'ye kiralık verilen forvet oyuncusu, İzmir ekibinde 16 lig maçına forma giyerken gol kaydedememişti.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor