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ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü: Yabancı oyuncu transferlerinden tam verim alamadık

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ALG Spor'un kulüp başkanı Ali Gözcü, geçen sezon yapılan yabancı oyuncu transferlerinden tam verim alamadıklarını belirterek, yeni sezonda bu hataya düşmemek için çok dikkatli davrandıklarını söyledi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ALG Spor'un kulüp başkanı Ali Gözcü, geçen sezon yapılan yabancı oyuncu transferlerinden tam verim alamadıklarını belirterek, yeni sezonda bu hataya düşmemek için çok dikkatli davrandıklarını söyledi.

Gözcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon ligi 6. sırada bitirdiklerini hatırlatarak, bundan dolayı mutlu olmadıklarını belirtti.

Yeni sezon hedeflerini anlatan Gözcü, "Geçen sezon biz ilk üçe giremedik, bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Aslında her yıl olduğu gibi yine hedefimiz şampiyonluktu ama bazı şeyler ters gitti. Beklenmedik hatalar yapıldı. Çok altlarda ligi tamamlamadık ama biz 6. sırayı başarısızlık olarak gördük." dedi.

Gözcü, geçen sezon yaptıkları transferlerin çoğundan istedikleri verimi alamadıklarını ifade etti. Özellikle yabancı futbolcu transferi konusunda hassas davrandıklarını aktaran Gözcü, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda bizim yerli ve yabancı futbolcu transferlerimiz var. Bu sene biraz daha yabancı futbolcu transferi konusunda hassas davranıyoruz. Geçen sene çok sayıda yabancı oyuncu transfer ettik ama bunların bir çoğundan maksimum yararlanamadık. Aynı hataya düşmemek adına bu yıl acele etmeden, panik yapmadan yabancı transferleri gerçekleştirdik."

14 transfer tamamlandı

Gözcü, teknik heyet raporu doğrultusunda adeta yeni bir takım kurduklarını ifade etti.

Futbolcularda takıma direkt katkı verecek oyuncu profili aradıklarını ve bunun için ciddi emek verdiklerini dile getiren Gözcü, "Şu ana kadar 6 yabancı, 8 yerli transferimiz var. Antrenmanlar ilerledikçe taraftarımızla paylaşacağız. Karadağ Milli Takımı'nın ön liberosunu transfer ettik. Bizim için önemli bir transfer. Yine Rusya Milli Takımı'nın kalecisini transfer ettik. İlk 11'de yer alacak oyuncuları transfer ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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