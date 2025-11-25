Haberler

ALG Spor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Tarihinin En Kötü Dönemini Geçiriyor

Güncelleme:
Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor, bu sezon 10 haftada kalesinde gördüğü 89 golle lig tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşayan takım, bu sezon sadece hükmen bir galibiyet elde edebildi ve 14. sırada yer alıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bir dönem şampiyonluk yaşayan Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor, bu sezon geride kalan 10 haftada kalesinde gördüğü 89 golle lig tarihindeki en kötü dönemini yaşıyor.

Gaziantep'te 27 yıl önce kurulan ve 2018-2019 sezonundan bu yana Süper Lig'de yer alan ALG Spor, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu sezon ise beklenmedik bir düşüş yaşayan sarı-grililer, geride kalan 10 maçta 9 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda kalesinde gördüğü 89 golle eksi 82 averajla 14. sırada yer alan Güneydoğu temsilcisi, attığı 7 golün 3'ünü hükmen galibiyetten hanesine yazdırabildi.

Sezona ağır yenilgiyle başladı

Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe arsaVev'i konuk eden Gaziantep ekibi, sahadan 15-0 mağlup ayrıldı.

İkinci haftada Beşiktaş'a yine 15-0 yenilen sarı-grililer, ilk iki maçta gol atamadan kalesinde toplam 30 gole engel olamadı.

Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda Amed Sportif Faaliyetler'e 14-0, Trabzonspor'a 5-0, Galatasaray GAİN'e 17-0, Fatih Vatanspor'a 9-2, Çekmeköy Bilgidoğa'ya 3-1, 1207 Antalyaspor'a 3-0 ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 8-1 mağlup oldu.

Bu sezon ilk golü 7 hafta sonra attı

Sarı-grili ekip, ligde 7 hafta sonra ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Sahasında Fatih Vatanspor'u ağırlayan ALG Spor, 41. dakikada Hassan'ın ayağından golü buldu ancak karşılaşmayı 9-2 kaybetti.

Güneydoğu temsilcisi, diğer gollerini ise Çekmeköy Bilgidoğa ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşılaşmalarında kaydetti.

Tek galibiyetini hükmen aldı

Güneydoğu temsilcisi, 3. haftada hükmen 3-0 galip ilan edildiği Bornova Hitabspor karşılaşması dışında galibiyet sevinci yaşayamadı.

ALG Spor, ligden ihraç edilen Bornova Hitabspor ve ligden çekilen Beylerbeyi Spor Kulübü'nün üzerinde 14. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
