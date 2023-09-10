ALG Spor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ALG Spor, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. ALG Spor, 90+5. dakikada Nihal Saraç'ın kafa vuruşundan bulduğu golle galibiyete ulaştı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ALG Spor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın 77. dakikasında ev sahibi takımın kazandığı penaltı atışını, Teona Bakradze değerlendiremedi.
ALG Spor, 90+5. dakikada defans oyuncusu Nihal Saraç'ın kafa vuruşundan bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.
Kaynak: AA / Spor