SUBOTİCA - ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımıyla yarın yapacağı maçın hazırlıklarını Sırbistan'ın Subotica kentinde tamamladı. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımıyla yarın yapacağı maçın hazırlıklarını Sırbistan'ın Subotica kentinde tamamladı. Maçın oynanacağı TSC Arena'da teknik direktör Hasan Vural yönetimde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Düz koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda top çalma ve taktik çalışmasıyla son buldu. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep ekibi, maç saatini beklemeye başladı. Brann ile ALG Spor arasında TSC Arena'da oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak. Spor AA / Mehmet Akif Parlak Sırbistan Türkiye Norveç Spor Haberler

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